Seine überraschende Wahl im September 2021 hatte frischen Wind in Berlins Industrie- und Handelskammer (IHK) gebracht. Nun fegt offenbar genau dieser Wind ihn selbst aus dem prestigeträchtigsten Ehrenamt der Berliner Wirtschaft: Daniel Jan-Girl muss sein Amt bei der nächsten Sitzung der Vollversammlung, dem höchsten beschlussfassenden Gremium der Kammer, am 28. Juni abgeben. Grund: Bei den in den vergangenen Wochen durchgefühlten Wahlen hat er nicht mehr die nötigen Stimmen für einen Sitz in der Vollversammlung in der erhalten. Das teilte die IHK am Dienstagnachmittag mit.

Demnach haben mehr als 17.000 Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Stimmen für 230 Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 6,3 Prozent der Gesamtheit aller Unternehmen der Hauptstadt. Sie sind automatisch Mitglieder der IHK.

Knapp 47 Prozent der neu gewählten Vollversammlungsmitglieder sind Frauen, hieß es. In der vergangenen Legislaturperiode lag der Anteil nur bei 30 Prozent, der Bundesschnitt liegt bei 22 Prozent. 63 Kandidatinnen und Kandidaten (63,6 Prozent) sind neu in die Vollversammlung eingezogen. Die neue Vollversammlung tritt am 28. Juni zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Auf dieser Sitzung werden dann Präsidium sowie Präsident beziehungsweise Präsidentin neu gewählt.

Der 41-jährige Girl saß viele Jahre im Präsidium der Kammer und hatte sich bei der Wahl zum Präsidenten im vergangenen September für viele Beobachter überraschend gegen das Präsidiumsmitglied Tobias Weber durchgesetzt. Der Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens City Clean war von der bisherigen Kammerpräsidentin Beatrice Kramm nominiert worden. Doch Girl überzeugte die Mehrheit der Delegierten mit einer guten Vorstellung, sagten Beobachter damals.

Girl profilierte sich in seinen ersten Monaten mit Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und warb für seine Idee, Berlin möge im Jahr 2035 eine Weltausstellung Expo ausrichten. Offenbar genügte das nicht, um ihn auch in einer breiten Öffentlichkeit bekannt genug zu machen.

Eine Abwahl aus politischen Gründen soll es nicht gewesen sein

Er setzte sich in seiner Wahlgruppe "Unternehmensservices" nicht durch. Ein Mitglied der Vollversammlung, das nicht genannt werden will, sieht Girls Zuordnung in dieser Wahlgruppe, die als Sammelbecken für alle Unternehmen gilt, die sich keiner anderen Branche zuordnen kann, als einen wichtigen Grund für das Scheitern. Hier sei die Konkurrenz besonders hoch. Dass Girl aus politischen Motiven aktiv abgewählt worden sei, glaubt die Person eher nicht.

„Ich danke den 230 Kandidatinnen und Kandidaten sehr für ihre Bereitschaft, sich in der nächsten Vollversammlung zu engagieren", ließ Girl über eine Pressemitteilung der Kammer erklären. Er freue sich, dass der im letzten Jahr eingeleitete Erneuerungskurs jetzt erfolgreich abgeschlossen wird und zwei Drittel der Mitglieder neu in die Vollversammlung einziehen.

Mit fast 47 Prozent Unternehmerinnen-Anteil werde die nächste VV deutlich weiblicher und diverser als alle bisherigen Vollversammlungen. "Dafür stelle ich meinen Platz gerne zur Verfügung. Die in den letzten acht Monaten von einem starken Team initiierten Projekte werden mit Sicherheit die Arbeit der IHK auch in Zukunft nachhaltig prägen.“