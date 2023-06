Der Party-Booster ist zurück 600 Gäste auf Bertelsmanns Berliner Dachterrasse

Einen Party-Booster verpasst das Medien-Unternehmen Bertelsmann am Donnerstagabend der hauptstädtischen Gesellschaft in seiner Repräsentanz Unter den Linden.

Fast vier Jahre sind wegen der Pandemie vergangen seit dem letzten ganz großen Schaulaufen an diesem Ort. Inzwischen kann man sogar mit der U-Bahn zur Party vorfahren.

Solche Begegnungen sind in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen. Thomas Rabe

Aber viele Gäste bevorzugen immer noch große Limousinen. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe freut sich, gemeinsam mit der in ein leuchtend rosa Cocktailkleid gewandeten Liz Mohn, unter den 600 Gästen viele Weggefährten und Geschäftspartner begrüßen zu können.

„Solche Begegnungen sind in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen.“ Für ihn ist der Abend eine perfekte Gelegenheit, ein „innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen zu präsentieren“. Endlich wieder präsentieren auf hohem Glamour-Niveau.

165 000 Mitarbeiter zählt das Unternehmen weltweit.

Dabei sind die prominentesten Partner, unter anderem von zum Konzern gehörigen Unternehmen wie Penguin Random House, RTL Group oder BMG nur in Gestalt von großen Porträts gleich hinter dem roten Teppich dabei: Michelle Obama, Prinz Harry, Angelina Jolie und die gerade verstorbene Tina Turner.

Weltweit zählt das Unternehmen immerhin 165 000 Mitarbeiter. Auch die National Football League aus den USA ist im Streaming-Format vertreten. Winzige Cupcakes und bunte Taco-Chips vermitteln das passende Lokalkolorit.

Protein-Cubes für Power-Gäste

Auf Live-Gäste wie Süßwaren-Unternehmer Hermann Bühlbecker, Publizist Florian Langenscheidt, den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags Wolfgang Kubicki, Autor Kai Diekmann, Moderator und Autor Eckart von Hirschhausen, PR-Unternehmerin Alexandra von Rehlingen und ihren Mann, Anwalt Matthias Prinz, den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, die früheren Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Klaus Wowereit, Wirtschaftsminister Christian Lindner und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir warten neben jeder Menge ambitionierter Gesprächspartner.

Dazu gab es Protein-Cubes mit Löwenzahn-Pesto, bunte Mini Burger und eine Eisbar mit „Boost-Eis“ in drei Geschmacksrichtungen.

Eis, passend zum Party-Motto

Das passt zum Party-Motto: „Boost -The Next Level“, das die Wachstumsstrategie des Unternehmens spiegeln soll. Wahres Marketing geht eben auch durch den Magen.

Der Nachholbedarf ist offensichtlich immer noch riesig groß, der Hunger aufs Society-Kuscheln wirkt unermesslich. Und es ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die an diesem Abend die Aussicht auf Dom und Schlosskuppel genießt.

Das begehrteste Foto-Motiv

Dass die hier Versammelten in der Regel grundsätzlich nach oben streben, ist klar. Normalerweise wird die Luft da aber dünner. An diesem Abend ist die Dachterrasse Schulter an Schulter denkbar dicht besetzt.

Achtung: als Small-Talk-Thema eignet sich das Schloss spätestens nach dem dritten Glas Wein nicht mehr, da steckt doch ein bisschen zu viel Zündstoff in der Fassade.

Aber als Foto-Motiv ist die Kulisse mit Schloss und Dom begehrt wie nie. Und wenn man dem Lob der auswärtigen Gäste lauscht, könnte man einen Moment lang geradezu ein bisschen stolz werden auf die eigene Stadt. Berlin kann auch schön.

Die professionellen Fotografen, die ihre begehrten Motive an die Brüstung lotsen, bekommen von den Prominenten immer wieder Handys in die Hand gedrückt – für private Erinnerungen.