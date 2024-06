Der Titel geht nach Schöneberg Berlinerinnen gewinnen Deutsche Schulmeisterschaft im Rugby

Die Siegerehrung fand am Wittenbergplatz statt. Die zehn Schülerinnen der Katholischen Schule St. Franziskus aus Berlin-Schöneberg hatten Mitte Juni die Deutschen Rugby-Schulmeisterschaften gewonnen. Der Jubel war groß in Erfurt, richtig gefeiert wurde aber am Dienstagnachmittag. Die Berliner Bildungsstaatssekretärin Christina Henke übergab den Pokal an die Kapitänin Lotti Lengemann (15), alle zehn Schülerinnen erhielten eine Siegermedaille.

Der Sport ist selten, besonders für Mädchen. Erstmals gab es in diesem Jahr eine eigene Wettkampfkategorie für Mädchen. Bei der Meisterschaft Mitte Juni in Erfurt traten dann nur drei Schülerinnen-Teams an. Der Ausgang war denkbar knapp, jedes Team gewann ein Mal. Den Ausschlag für die Berlinerinnen gab am Ende die bessere Punktedifferenz, die Internatsschule Solling wurde Zweite.

Der Trainer der Berliner Rugby-Meisterinnen, Martin Lengemann, lobte sein Team. Dass sie sich gegen das Internat durchsetzen konnte, sei bemerkenswert. „In dem Internat trainieren die fünf bis sechs Mal die Woche.“ Allerdings hatte auch die St.-Franziskus-Schule gute Unterstützung, die Austauschschülerin Cairistiona McAloon aus dem Rugby-Heimatland England. Fazit des Verbands Rugby-Deutschland, der die Meisterschaften organisiert: Die Teams waren etwa gleich stark.

Wie es mit dem Team weitergeht, ist unklar. Die Katholische Schule St. Franziskus am Winterfeldtplatz wird wegen einer Grundsanierung im kommenden Jahr für die Oberstufe geschlossen, viele Schüler verlassen deshalb die Schule.