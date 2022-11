Deutsche und Ukrainer zusammen: Fahrrad-Lichterfahrt zu Nikolaus

Am Abend des Nikolaustages wird eine bunt beleuchtete Karawane durch Steglitz-Zehlendorf ziehen: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und das Stadtteilzentrum Steglitz rufen zur Lichterfahrt auf. Denn die Demo mit leuchtenden und geschmückten Fahrrädern hat zwei Ziele: Zum einen stehe sie „im Zeichen der Solidarität mit ukrainischen Kindern und ihren Familien“, so die Veranstalter.

Zum anderen solle in der dunklen Jahreszeit gezeigt werden, dass Radfahrende gut beleuchtet gut sichtbar seien: „Wir wollen nicht ‚übersehen‘ werden.“ Eine funktionierende Beleuchtung könne Leben retten. Der Appell an die motorisierten Verkehrsteilnehmenden lautet zugleich: „Autofahrerinnen und Autofahrer, passt auf uns auf! Nehmt das Tempo raus und bleibt konzentriert, besonders beim Abbiegen.“ Bei der Aktion sollte das besonders leicht fallen: Denn die Teilnehmenden sollen ihre Drahtesel mit Lichtern, Lampen und Lichterketten festlich schmücken.

Die ukrainischen Geflüchteten verdienen unsere Solidarität. Daher sind sie besonders willkommen. Michael Dittmann und Ingo Kraatz, ADFC

„Wir laden alle Kinder und ihre Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten recht herzlich zu unserer Demo am Nikolaus-Tag ein.“ Die Fahrraddemo beginnt am 6. Dezember um 18 Uhr am Gutshaus Lichterfelde (Hindenburgdamm 28); Treffpunkt ist aber nicht die der Straße zugewandte Seite, sondern der Schloßpark Lichterfelde hinter dem Gutshaus. Die Route führt quer durch Lichterfelde und Lankwitz, zehn Kilometer ist die Tour lang. Die Polizei sichert die Fahrt ab, sie endet gegen 19.30 Uhr wieder am Hindenburgdamm.

Doch dann ist noch nicht Schluss: Bei einem kleinen Nikolausfest im Gutshaus liegen für Kinder Pfannkuchen in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb bereit – die Bäckerei Melzer macht’s möglich. Erwachsene können sich an alkoholfreiem Glühwein gütlich tun. Auch „leckere Überraschungen“ werden versprochen. Fahrt wie Fest sollen Gelegenheit zum Austausch geben: „Wir denken, dass gerade die ukrainischen Geflüchteten unsere Solidarität verdienen. Daher sind sie besonders willkommen“, schreiben Michael Dittmann und Ingo Kraatz vom ADFC.

Die Teilnahme an der Lichterfahrt ist ohne Anmeldung möglich – wer aber im Anschluss mitfeiern möchte, wird gebeten, sich bis zum 2. Dezember bei den Veranstaltern zu melden: Unter der E-Mail-Adresse steglitz-zehlendorf@adfc-berlin.de ist das ebenso möglich wie hier online.

