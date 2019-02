Eigentlich wollten sie nur die Parodie einer Punkband sein – und plötzlich kam der Erfolg. Aber ist jetzt auch alles nur Spaß? Durch eine Aktion auf ihrer Homepage bademeister.com streuen Die Ärzte das Gerücht, dass sie sich trennen. Steht das Ende bevor? Auf der Website lässt eine der erfolgreichsten Berliner Bands ihre Fans ein Wort erraten.

Acht Buchstaben hat es. Drüber tickt ein Countdown runter, er geht mehrere Tage und Nächte und endet nach der Veröffentlichung des neuen Albums am Freitag. Dann kann wohl der nächste Letter erraten werden.

Der erste Buchstabe, so viel sei verraten, ist „A“. Wer darauf gekommen ist, darf sich ein „musikalisches Puzzleteil“ anhören. Nur 50 Sekunden ist der Track lang, aber der Text hat es in sich: „Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen, doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid“ und einige Zeilen später: „Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet und vieles was wir taten hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand.“ Abschied hat acht Buchstaben.

Ja, für Bela B., Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez ist Humor eins der obersten Gebote. Aber vielleicht ist wirklich Zeit für ein Päuschen? Bela B., der eigentlich Dirk Felsenheimer heißt, hat vor Kurzem seinen ersten Roman herausgebracht - „Scharnow“, der in einem Dorf nördlich von Berlin spielt.

Er selbst ist tief im Berliner Westen geboren – in Spandau. Im Teenagertreff Ballhaus in der Dorfstraße haben sich Bela B. und Farin Urlaub, eigentlich Jan Vetter, dann auch kennengelernt. Frontsänger Farin Urlaub selbst kommt eigentlich aus Frohnau – und an einer Bushaltestelle genau da wurde angeblich die beste Band der Welt gegründet. Am Sennheimer Platz hat, so schrieb es der Tagesspiegel 2013, der ganze Wahnsinn also 1982 angefangen. Der dritte im Bunde, der Hamburger Rodrigo Gonzalez, kam erst später dazu.

Für die Band spielte Berlin immer eine besondere Rolle: immer wieder gab sie geheime Berlin-Konzerte – wie etwa vergangenen Sommer, als sie überraschend nach den Beatsteaks in der Waldbühne auftrat – oder organisierte extra Auftritte für ihre Berliner Fans, wenn die Konzerte zu schnell ausverkauft waren.

In einem Interview mit dem Tagesspiegel sagte Farin Urlaub einmal: „Ich kann noch so weit weg wohnen, aber ich werde immer ein Berliner bleiben.“ Und für viele Fans beruht das auf Gegenseitigkeit. Die Ärzte gehören zu Berlin. Egal ob aktiv oder in Rente.

