Die Angst vor einem blauen Cottbus Erstmals könnte die AfD eine deutsche Großstadt regieren

„Wir sind Cottbus, wir sind Cottbus“, schallt es am Donnerstagabend über den Oberkirchplatz in der Innenstadt von Cottbus. Mehrere Tausend Menschen sind an diesem regnerischen Donnerstagabend zusammengekommen, viele halten ihre Smartphones in die Höhe. Aufnahmen davon werden später durch diverse Cottbuser Telegram-Gruppen gereicht, untertitelt ist das Video mit dem Satz „Am Sonntag holen wir uns unsere Stadt zurück!“ Wir – das ist die AfD.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden