„So viele Mitglieder wie seit 25 Jahren nicht“ Die DLRG im Berliner Westen boomt

Sie passen in ihrer Freizeit an den Berliner Badestränden von Havel und Glienicker See auf. Sie haben keine Angst vor klaren Worten und erfrischend viel Humor: die Leute der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. in Berlin-Spandau um Bezirkschefin Christin Respondek. Jetzt konnten die Ehrenamtlichen eine klasse Nachricht verkünden: Ihr Engagement steckt andere in Spandau an.

„Wir freuen uns riesig, dass die Mitgliederzahl des DLRG-Bezirks Spandau auf über 1000 angestiegen und mit insgesamt 1041 Mitglieder um 14% gegenüber 2021 gewachsen ist“, meldet Daniela Rohloff aus der DLRG-Zentrale am Hohenzollernring. „So viele Mitglieder hatten wir schon seit über 25 Jahren nicht mehr.“ Darüber hat jetzt der aktuelle Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet, den es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Wer noch eine kleine Spendenidee für Weihnachten sucht: Die DLRG benötigt immer finanzielle Hilfe, um vom Geld neue Ferngläser und Funkgeräte, Badesachen und Bootsmotoren und vieles mehr anzuschaffen. Hier die Spendenseite: spandau.dlrg.de/spenden/aktuelle-projekte. Tage bis zum Sommerbeginn: knapp 200.

Sie ist die Chefin am 20 Kilometer langen Havelstrand: Christin Respondek, Ehrenamtliche aus Spandau. © promo/DLRG Spandau

