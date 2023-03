Die Nerven lagen blank in Berlin-Tegel Millionen für die Grundschule am Flughafensee

Nach jahrelangem Baustellen-Ärger in Berlin-Reinickendorf: Der Erweiterungsbau der Alfred-Brehm-Grundschule ist endlich eröffnet. Lange Zeit sorgte die Situation an der Alfred-Brehm-Grundschule für Ärger – Baustellen-Ärger, um genau zu sein.

Der Umbau der Schule nahe dem Flughafensee von Berlin-Tegel begann bereits 2017 mit dem Ziel, das Bestandsgebäude um sechs Unterrichtsräume sowie eine neue Mensa zu ergänzen. In einem offenen Brief machte die Schulkonferenz ihrem Ärger vor knapp einem Jahr Luft: Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb seien seit Beginn der Baumaßnahme extrem, die Nerven von Schüler:innen, Lehrenden und Eltern lägen blank.

Nun wurde der Erweiterungsbau der Alfred-Brehm-Grundschule eröffnet, und bis zum Sommer sollen auch die Maßnahmen an den Außenanlagen abgeschlossen sein. Seit letzter Woche können die Schülerinnen und Schüler in der neuen Mensa ihr Mittag essen.

Schulleiterin Tatjana Schwarz zeigte sich über den Start im Mensabetrieb erleichtert: „Ich freue mich sehr, dass die provisorische Essenssituation an der Alfred-Brehm-Schule ein Ende hat. Die Schülerinnen und Schüler nehmen die neue Mensa sehr gut an. Alle können nun in einer viel angenehmeren Atmosphäre essen.“

Der Erweiterungsbau wurde aus bezirklichen Mitteln für rund 3,7 Mio. Euro errichtet.

Der Anbau an das bestehende Schulgebäude biete außer der Mensa zudem auch Platz für vier Hortgruppen der Schule, teilt das Bezirksamt mit. Darüber hinaus könne die Mensa auch als Mehrzweckraum für Schulveranstaltungen genutzt werden.

