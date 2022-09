Tagesspiegel Plus Exklusiv Die Preise steigen, Kälte droht : Senat will ab Oktober „Wärmepunkte“ für Berliner in Not schaffen

Stadtteilzentren, Bibliotheken und Kantinen sollen zu sozialen Anlaufstellen werden. Sie sollen Menschen helfen, die in der Krise in Schwierigkeiten geraten.