Dieses Jahr feiern die meisten Menschen Ostern anders als gewohnt. Anstatt wegzufahren oder ein Fest mit Freunden und Verwandten zu feiern, bleiben die meisten daheim. Aber was sind denn nun genau die Regeln? Ein Überblick:

1. Darf ich draußen Ostereier suchen?

Nein, nur mit den eigenen Kindern im eigenen Garten. Eine Eier- und Nestersuche in öffentlichen Parks ist laut der Senatsinnenverwaltung nicht gestattet. Erlaubt ist es, sich in Parks zur täglichen Bewegung und zum Sport aufzuhalten. Aber "Ostereier verstecken" sei "definitiv kein Sport", teilte ein Sprecher der Innenverwaltung auf Nachfrage des Tagesspiegels mit.

2. Darf ich andere Menschen zu mir einladen oder meine Familie besuchen?

Nein, es gilt weiterhin: Kontakt zu Menschen, die nicht im selben Haushalt wohnen, soll vermieden werden. Die Kontaktbeschränkungen werden nicht gelockert – Zusammenkünfte sind nur zu zweit oder mit Personen, die im selben Haushalt leben, erlaubt.

3. Dürfen gemeinsame Osterspaziergänge unternommen werden?

Spaziergänge sind erlaubt, da die der Bewegung an der frischen Luft dienen. Osterspaziergänge dürfen allerdings nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts stattfinden.

Zu anderen Personen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern sie nicht Ehe- oder Lebenspartnerinnen oder -partner sind. Gruppenbildungen sollen vermieden werden. Es sollen also keine zwei Familien gemeinsam spazieren gehen.

4. Werden in Kirchen Gottesdienste abgehalten?

Nein, Kirchen und andere Gotteshäuser sind für Gottesdienste geschlossen. Manche wollen aber online Messfeiern übertragen. Besuchen Sie für mehr Infos die Website ihrer Kirchengemeinde. Erst am Dienstag hat das Berliner Verwaltungsgericht einen Eilantrag eines religiösen Vereins abgelehnt, der sich gegen diese Einschränkungen richtete.

5. Gibt es Osterfeuer?

Nein, alle Veranstaltungen sind weiterhin untersagt. Beliebte Osterfeuer wie im Britzer Garten, in Gatow oder der Rummelsburger Bucht und auch alle Osterfeste in Brandenburg wurden abgesagt. Wer einen Garten hat, kann in einer Feuerschale oder einer geschützten Feuerstelle ein privates Osterfeuer im Rahmen der Familie abhalten.

6. Werden Ostermärkte öffnen?

Nein, die jährlichen Ostermärkte in der City West und am Alexanderplatz sind abgesagt. Auch alle sonstigen Ostermärkte und Feiern in Brandenburg fallen aus.

7. Sind die Supermärkte wegen der Coronakrise auch an den Feiertagen offen?

Trotz der Sonderöffnungsregeln wegen der Coronavirus-Pandemie bleiben Supermärkte und andere Geschäfte am Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Das Ladenöffnungsgesetz legt fest, das es für bestimmte Feiertage keine Ausnahmen geben kann. Ostermontag hingegen können Geschäfte, die lebensnotwendige Dinge verkaufen, öffnen.

8. Darf ich einen Ausflug nach Brandenburg machen?

Jein. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte im rbb-Inforadio, „kleine Ausflüge“ seien erlaubt. Eine Radtour zum Beispiel, Stadtbesichtigungen oder ähnliche touristische Aktivitäten sind verboten.

Generell hat Brandenburgs Regierung jedoch an die Berliner appelliert, Ausflüge ins Umland zu vermeiden. (mit dpa, epd)