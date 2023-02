Diesmal trifft es den Berliner Westen Die nächste Berliner Postbank macht dicht

Die großen deutschen Geldinstitute dünnen ihr Filialnetz immer mehr aus – so auch die Postbank, die zur Deutschen Bank gehört. Jetzt gab das Unternehmen auch öffentlich bekannt, seinen Standort am Siemensdamm 43-44 letztmalig am 11. März zu öffnen. Die Filiale liegt in Berlin-Spandau, kurz hinter der Bezirksgrenze zu Charlottenburg-Wilmersdorf. Damit macht die Filiale im Ortsteil Siemensstadt drei Wochen früher als geplant zu.

Die Begründung lautet immer gleich, berichten die Tagesspiegel-Newsletter für Chrlottenburg-Wilmersdorf und Spandau. Zum einen verändere sich das „Verhalten unserer Kundinnen und Kunden in Zeiten der Digitalisierung“, heißt es. Außerdem „überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“.

Im Klartext heißt dies: Es kommt nicht so sehr darauf an, ob sich vor den Brief- und Paketschaltern lange Warteschlangen bilden. Entscheidend ist eher das Bankgeschäft. Läuft es nicht gut, folgt die Schließung.

Der Kundschaft in der Siemensstadt empfiehlt die Postbank ihre nächstgelegenen Charlottenburger Filialen an der Otto-Suhr-Allee 80-82 und in der Soorstraße 61-63. Bargeld gebe es am Geldautomaten der Deutschen Bank in der Gartenfelder Straße in Haselhorst, in der Shell-Tankstelle am Letterhausweg sowie in „zahlreichen Supermärkten“, die dafür allerdings einen Einkauf verlangen. – Serviceinfos: www.deutschepost.de/de/s/standorte

Lesen Sie mehr im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf 275.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon, in denen wir Kiez-Nachrichten bündeln, Tipps und Termine nennen. Kostenlos und einmal pro Woche für den Bezirk: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen aus Spandau.

Rätsel um das schicke Hochhaus in der Wasserstadt

in der Wasserstadt Super Fotos vom Ratskeller: Leser erinnern sich an wilde Tage - doch was wird aus der Immobilie im Rathaus?

Leser erinnern sich an wilde Tage - doch was wird aus der Immobilie im Rathaus? Früher „Tatort“-Dreh , heute Krimiautor: Ein Kladower über seine Leidenschaft und Ideen für Spandau

, heute Krimiautor: Ein Kladower über seine Leidenschaft und Ideen für Spandau Flurfunk vom Rathaus: BVV-Stimmen ändern sich bereits

BVV-Stimmen ändern sich bereits Der „Spandau-Baum“ wächst in Israel : Belebt der neue Bürgermeister endlich die eingeschlafenen Beziehungen?

: Belebt der neue Bürgermeister endlich die eingeschlafenen Beziehungen? Duc Ngo: Starkoch ist zurück in Hakenfelde

ist zurück in Hakenfelde Senat rätselt (I): Wie wächst der islamische Friedhof in Gatow?

Wie wächst der islamische Friedhof in Gatow? Senat rätselt (II): Wer für Schrottboote von Hakenfelde bis Kladow zuständig ist

Wer für Schrottboote von Hakenfelde bis Kladow zuständig ist Senat rätselt (III): viele offene Fragen zu Bootsunfällen auf der Havel

viele offene Fragen zu Bootsunfällen auf der Havel Früher als gedacht: Postbank schließt Filiale in der Siemensstadt

schließt Filiale in der Siemensstadt Kulturabend für Singles in Gatow

in Gatow Französisches Orgelfest in der Lutherkirche

in der Lutherkirche Musik, Musik, Musik im Lutetia

im Lutetia Sportfreunde Kladow: Jubel auf der Judomatte

Jubel auf der Judomatte Wo bist du Blutbuche? Warum der Baum vorm Kladower Einkaufszentrum immer noch fehlt

Warum der Baum vorm Kladower Einkaufszentrum immer noch fehlt „Hillarious“: Martina Hill spielt Spandauerin

...und noch viel mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite