Digitalisierung in der Justiz Erstes Berliner Familiengericht führt Akten nur noch elektronisch

Während die IT der Berliner Justiz in ihrer Gesamtheit als veraltet und überholungsbedürftig gilt, geht das Familiengericht Köpenick nun voran. Seit Dienstagmorgen führt es als erstes Berliner Gericht seine Akten in Familiensachen in nahezu allen Verfahren nur noch in digitaler Form mit der elektronischen Akte (eAkte). Die bisherige parallele Papieraktenführung entfällt.

Damit ist der erste Schritt hin zur digitalen Aktenverwaltung in der Berliner Justiz – gesetzlich vorgeschrieben ist die komplette Umstellung zum 1. Januar 2026 – getan. Nach Angaben der Justizverwaltung soll der Einsatz der führenden eAkte im Rahmen von weiteren Pilotvorhaben noch in diesem Jahr auf zusätzliche Teilbereiche des Amtsgerichts Neukölln, des Landgerichts Berlin und des Kammergerichts ausgeweitet werden.

Die Regeleinführung der führenden elektronischen Gerichtsakte in der Berliner ordentlichen Gerichtsbarkeit – zunächst in Zivil- und Familiensachen, später auch in Strafsachen – ist ab Mitte des kommenden Jahres geplant. Die Umstellung auf die eAkte soll bis zum dritten Quartal 2025, und damit noch vor dem gesetzlichen Stichtag am 1. Januar 2026, abgeschlossen sein, hieß es am Dienstag.

Saraya Gomis, Staatssekretärin der Justizverwaltung, erklärte dazu: „Die Digitalisierung und Informationssicherheit in der Berliner Justiz ist ein Vorhaben, das für uns höchste Priorität hat. Die Einführung der elektronischen Akte ist dabei eines unserer wichtigsten Projekte. Wir wollen, dass, wie gesetzlich vorgesehen, bis zum 1. Januar 2026 die Prozessakten in Berlin ausschließlich elektronisch geführt werden.“

Tatsächlich sind schon jetzt rund zwei Drittel der Gerichtssäle aller Berliner Gericht digital nutzbar. Mit der schrittweisen Einführung der elektronischen Akte schreitet der Digitalisierungsprozess weiter voran. Auch die bislang mangelhafte Ausstattung der Angestellten in der Berliner Justiz soll noch weiter verbessert werden.

Zur Startseite