„Diva“ für Deutschland Reality-Queen Kader Loth will zum Eurovision Song Contest

Die Berliner Reality-TV-Darstellerin Kader Loth hat schon viele deutsche Fernsehstudios von innen gesehen. Jetzt möchte sie offenbar auch über die Grenzen der Republik hinaus mit ihrem Charme überzeugen: Ende vergangener Woche postete sie auf ihrem Instagram-Kanal einen Beitrag, auf dem zu lesen ist: „Sie meint es ernst! Kader Loth will zum ESC“. Darunter schreibt sie: „Ich finde, Deutschland braucht jemanden, der weiß, wie Unterhaltung und Show funktioniert“.

Zusammen mit einem Team, bestehend aus einer Gesangslehrerin, einem Produzenten und einer Musik-Managerin, habe sie mehrere Monate zusammengesessen. Daraus sei ein Song entstanden, der „Diva“ heißt und ihr „auf den Leib geschrieben ist“. Sie liebe den Eurovision Song Contest seitdem sie ein kleines Kind sei und findet, dass dort jemand antreten solle, der Deutschland mit vollem Herzen vertritt.

Die Männer haben sich nicht mit Ruhm bekleckert

Über ihre Chancen auf einen Sieg sprach sie mit dem Fernsehsender RTL: „Den letzten oder vorletzten Platz würde ich auf jeden Fall nicht machen. Man hält von mir vielleicht nicht viel, aber ich glaube, ich würde einige positiv überraschen.“ Außerdem stellt sie die Frage: „Was hat zum Beispiel eine Conchita Wurst, was ich nicht habe?“

Auch in einem „Bild“-Interview vergleicht sie sich mit ehemaligen Gewinnerinnen des Musikwettbewerbs und stellt gleichzeitig eine steile, aber nicht unberechtigte These auf: „Beim ESC sollten für Deutschland keine Männer mehr antreten dürfen. Sie haben sich in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn es um den Sieg ging, haben aus Deutschland nur Frauen den ESC gewonnen, wie Lena oder Nicole. Ich könnte die nächste sein!“

Musik ist für die 50-Jährige kein Neuland, bereits vor gut 13 Jahren veröffentliche sie das Lied „Du Schwein“, in dem sie eine verflossene Liebe besingt. Mit „Diva“ läutet sie deutlich emanzipiertere Zeiten ein.

Bekannt wurde Loth als Kandidatin der Sendung „Big Brother“ im Jahr 2004. Es folgte eine beeindruckend lange und vollumfängliche Liste, nahezu aller nur erdenklicher Reality-TV-Formate – die jemals ausgestrahlt wurden. Darunter: „Die Alm“, „Frauentausch“, „Das perfekte Promi-Dinner“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Sommerhaus der Stars“.