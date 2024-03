Nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels im Volkspark Prenzlauer Berg konnte die Polizei Berlin am Freitag das Opfer identifizieren. Das bestätigte eine Sprecherin auf Tagesspiegel-Anfrage. Demnach ließ sich die durchgeführte DNA-Analyse einer Person in der Datenbank zuordnen. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.

Der Oberschenkel soll einem Mann gehören, wie die „Berliner Zeitung“ unter Berufung auf Polizeikreise berichtet. Nähere Angaben zur Identität des Opfers wurden nicht gemacht.

Passantinnen hatten das menschlichen Körperteil am Dienstagvormittag im Volkspark Prenzlauer Berg gefunden. Der Fund hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: 120 Kräfte suchten am Dienstag im Volkspark und in angrenzenden Straßen nach weiteren Körperteilen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Auch die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.

Medizinische Amputation ausgeschlossen

Bereits am späten Dienstagabend waren neben dem Tattoo weitere Details zum gefunden Körperteil bekannt geworden. So konnte ausgeschlossen werden, dass es sich um eine medizinische Amputation handelte, da ein entsprechender Hautlappen fehle.

Nach Informationen der Polizei hatten mehrere Passantinnen gegen 9 Uhr beim Spazieren mit ihren Hunden den Oberschenkel in einem Gebüsch in der Nähe eines Baums entdeckt. Die Hunde hatten ihn aufgespürt. Die Zeuginnen riefen die Polizei. Diese holte einen Rechtsmediziner hinzu, der den menschlichen Ursprung bestätigte.

Der Volkspark war von Dienstag bis Donnerstag gesperrt worden. Die Polizisten suchten die Grünanlage im Berliner Nordosten mit Hunden und Stöcken ab. Auch die Indira-Gandhi-Straße, der Süderbrokweg, die Sigridstraße, die Maiglöckchenstraße und die Schneeglöckchenstraße wurden gesperrt. (dpa, Tsp)