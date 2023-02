„Dooring“-Unfall in Berlin-Charlottenburg 50-jähriger Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Der 50 Jahre alte Radfahrer, der am Montagnachmittag bei einem sogenannten Dooring-Unfall in Charlottenburg schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, ist am Mittwochabend im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte ein Taxifahrer am Montag gegen 14.25 Uhr an der Kreuzung Kantstraße/Wielandstraße einen Fahrgast aussteigen lassen. Der Radfahrer, der dort den Radweg befuhr, sei dann gegen die hintere rechte Tür des Taxis geprallt, die der Fahrgast geöffnet hatte.

Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Tsp)

Zur Startseite