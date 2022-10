Drei Last-Minute-Tipps für Mittwoch Diskurspop, klingendes Klassik-Denkmal und Fisch auf dem Tisch

Wer in Berlin regionale Fischküche anbieten möchte, muss den Begriff schon etwas weiter fassen. Das macht aber nichts, wenn der Fisch, wie bei dem jüngst eröffneten Restaurant „Fischer & Lustig“, von verantwortungsbewusst handelnden Betrieben wie den Müritzfischern oder der Fischzucht Geisel in Breitenbach am Herzberg kommt. Vielleicht ist ein Besuch in diesem im Nikolaiviertel gelegenem Lokal genau der Lichtblick, nach dem der Mittwoch verlangt. Anhänger:innen von Musik der „Hamburger Schule“ pilgern danach ins SO36 zu den Sternen. Ein Klassik-Spektakel, das Musik neu denkt, gibt es im Westen, wo „Experimentum Mundi“ im Haus der Berliner Festspiele aufgeführt wird.

