Drei Tage Videospielen ohne Pause Saturn eröffnet „Erlebniswelt“ für Gamer in Berlin

Mit einem dreitägigen Dauer-Event eröffnet MediaMarktSaturn am Freitag die „Gaming-Erlebniswelt“ Xperion am Berliner Alexanderplatz. Auf 2200 Quadratmetern Fläche im dritten Stock der Saturn-Filiale werden Technologieprodukte für Computer- und Konsolenspiele präsentiert.

In den neugestalteten Räumen gibt es eine Bühne inklusive einer LED-Fläche mit 30 Quadratmeter Fläche. Dort sollen Veranstaltungen stattfinden wie E-Sport-Turniere, also Videospiel-Wettkämpfe, sowie Shows, Konzerte und andere Gaming-Events.

E-Sport-Stars treten auf

„Mit dem Xperion-Format haben wir ein zukunftsweisendes Konzept des stationären Marktes entwickelt, das in Köln bereits sehr erfolgreich läuft“, sagt Jörg Bauer, der bei MediaMarktSaturn Deutschland für das operative Geschäft zuständig ist. „Nun rollen wir es weiter aus. In einer interaktiven Erlebniswelt tauchen Kundinnen und Kunden in die Trendthemen Gaming, Entertainment, E-Sport und Social Media ein.“

Von Freitag um 10 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr wird Xperion durchgehend geöffnet sein. Geplant sind Events mit E-Sportlern wie Bröki, HandofBlood, MAD Lions, Vlesk und Eintracht Spandau. MediaMarktSaturn arbeitet mit Partnerunternehmen zusammen wie Microcoft, Sony, Acer oder Red Bull.

