Durch einen Eingabefehler Bezirksamt bestätigt Wahlpanne in Friedrichshain-Kreuzberg

Auch in Friedrichshain-Kreuzberg ist es zu einer Wahlpanne gekommen. Wie das Bezirksamt in einer Mitteilung am Abend bestätigt, habe es bei der Übermittlung der Ergebnisse für die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) aus dem Wahllokal 302 und deren Erfassung in der Wahlergebnissoftware einen Eingabefehler gegeben.

Mehrere Stimmen seien falsch eingegeben worden, sodass für nahezu alle Parteien die Ergebnisse nun korrigiert werden müssen. Dies habe eine Prüfung durch den Bezirkswahlleiter ergeben.

Konkret ändert sich das Bezirksergebnis für die CDU (+2 Stimmen), die Grünen (+181 Stimmen), die Linke (-178 Stimmen), die AfD (-79 Stimmen), die FDP (+5 Stimmen) und DIE Partei (-8 Stimmen). Auswirkungen auf die Sitzverteilung in der BVV hätten diese Korrekturen nicht, betont das Bezirksamt.

Aufgefallen war der Fehler, weil es auffällige Diskrepanzen zwischen dem Ergebnis für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung gegeben hatte – besonders die Ergebnisse von Grünen und Linken unterscheiden sich sehr stark.

„Solche Übermittlungs- und/oder Eingabefehler sind bei dieser Vorgehensweise, die eine zeitnahe Ermittlung und Bekanntgabe eines Wahlergebnisses am Wahlabend ermöglichen soll, systembedingt nicht völlig zu vermeiden und kommen immer wieder – nicht nur in Berlin – vor„, heißt es in der Mitteilung des Bezirksamtes.

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus sei von dem Fehler nicht betroffen gewesen. (Tsp)

