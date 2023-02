Ergebnisse der Berlin-Wahl 2023 BVV, Bürgermeister, Direktmandate – alle Bezirke in der Analyse

Berlin hat gewählt. Aber Berlin ist nicht nur Berlin – es besteht aus zwölf oft höchst unterschiedlichen Bezirken, jeder für sich eine eigene Großstadt.

Seit 2016 berichtet der Tagesspiegel intensiver als je zuvor über die Politik vor Ort, die Anliegen der Menschen und die oft ganz praktischen Lösungen. Denn für jeden Bezirk schreiben unsere Bezirksautorinnen und -autoren jede Woche einen eigenen Newsletter, jeder für sich eine kleine Zeitung.

Am Montag nach der Berlin-Wahl gab es zwölf Sondernewsletter mit allen wichtigen Informationen zur Abgeordnetenhauswahl in den Bezirken, zu den Direktmandaten und Zweitstimmen in den Kiezen, zur Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen und den politischen Folgen – nicht zuletzt für die Bezirksbürgermeister. Zudem hat das Tagesspiegel Innovation Lab die Wahlergebnisse Kiez für Kiez grafisch aufbereitet. In diesem Artikel finden sie die Sondernewsletter und die Grafiken aller Bezirke.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Schwarz ist Trumpf, Stühlerücken unter Abgeordneten und die Hochburgen: Den Wahl-Sondernewsletter von Cay Dobberke lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Charlottenburg-Wilmersdorf in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Friedrichshain-Kreuzberg

Fünf aus sechs für die Grünen, CDU mit berlinweit schlechtestem Ergebnis und ein neuer direkt gewählter Abgeordneter: Den Wahl-Sondernewsletter von Corinna von Bodisco lesen sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Friedrichshain-Kreuzberg in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Lichtenberg

CDU vor Linken, FDP raus, Bausenator Geisel verliert Direktmandat: Den Wahl-Sondernewsletter von Robert Klages lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Lichtenberg in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Marzahn-Hellersdorf

Kaum Wahlkampf, dennoch gewonnen, neue Verhältnisse in der BVV und die Rathausfrage: Den Wahl-Sondernewsletter von Johanna Treblin lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Marzahn-Hellersdorf in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Mitte

Knappe grün-rote Mehrheit und ein verschlafener Wahlleiter: Die Wahl-Sondernewsletter von Julia Weiss lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Mitte in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Neukölln

Nordspitze bleibt grün, CDU gewinnt Neuköllner Süden, SPD verliert drei Wahlkreise und drei Sitze: Den Wahl-Sondernewsletter von Masha Slawinski lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Neukölln in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Pankow

Pankow ist politisch zweigeteilt, klare Verhältnisse in der Abgeordnetenhauswahl, Benn bleibt wohl Bezirksbürgermeister: Den Wahl-Sondernewsletter von Christian Hönicke lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Pankow in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Reinickendorf

Neue Mehrheitsverhältnisse in der BVV, Reinickendorf ist „Back to Black”, das sagt der SPD-Bezirksbürgermeister: Den Wahl-Sondernewsletter von Lisa Erzsa Weil lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Reinickendorf in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Spandau

„Treten Sie zurück?“ Interview mit SPD-Bürgermeisterin Brückner. Wer ist der Mann, der gegen Saleh und Jarasch siegte? Kai aus Kladow: Der mögliche Regierende Wegner und das 16.000-Leute-Dorf: Den Wahl-Sondernewsletter von André Görke lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Spandau in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Steglitz-Zehlendorf

Comeback der CDU, die Ampel wackelt, Grüne wollen „keinen Stillstand“: Den Wahl-Sondernewsletter von Boris Buchholz lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Steglitz-Zehlendorf in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Tempelhof-Schöneberg

Der Altbezirk Tempelhof ist schwarz, Schöneberg grün, SPD-Direktmandat im ansonsten grünen Friedenau, höhere Beteiligung als berlinweit, 115 falsche Stimmzettel: Den Wahl-Sondernewsletter von Sigrid Kneist lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Tempelhof-Schöneberg in Grafiken und Karten finden Sie hier.

Treptow-Köpenick

SPD nur noch zweitstärkste Partei, Tsunami bei den Direktmandaten, CDU und AfD freuen sich, die anderen Parteien lecken ihre Wunden: Den Wahl-Sondernewsletter von Simone Jacobius lesen Sie hier.

Der Kurzüberblick: Die Wahlergebnisse aus Treptow-Köpenick in Grafiken und Karten finden Sie hier.

