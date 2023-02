Durchsuchungen an 43 Orten mit 350 Einsatzkräften Berliner Polizisten sollen Geschäftsleute vor Kontrollen gewarnt haben

Zwei Berliner Polizisten werden verdächtigt, mehrere Geschäftsinhaber vor Kontrollen gewarnt zu haben. Gegen die beiden Beamten und die sechs Inhaber wird wegen Bestechlichkeit und Bestechung ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Die Polizei durchsuchte deshalb mit 350 Kräften am Dienstag in Berlin an 41 Orten Wohnräume und zwei Diensträume der Berliner Polizei. Der Mitteilung zufolge sollen die beschuldigten Beamten – ein Polizeikommissar und ein Polizeiobermeister – für die sechs Geschäftsleute Datenabfragen im Polizeisystem durchgeführt, um sie vor den Kontrollen zu warnen. Der Polizeiobermeister soll zudem Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, ohne die Verdachtsgrundlage – beispielsweise Hinweise von den mitbeschuldigten Geschäftsinhabern – zutreffend zu erfassen.

Ungeklärt ist zudem, wie der Polizeiobermeister an rund 249.000 Euro kam, die auf sein Konto eingezahlt wurden. Die Staatsanwaltschaft will die Herkunft des Geldes nun mithilfe von digitalen Datenträgern, Handys und Unterlagen ermitteln, die am Dienstag beschlagnahmt wurden. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler auf dem Wege eines sogenannten Vermögensarrests zudem etwa 287.000 Euro sicher.

Neben den Vorwürfen der Bestechlichkeit und Bestechung laufen die Ermittlungen auch wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung in mittelbarer Täterschaft, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Der Mitteilung zufolge drohen den Polizisten auch dienst- und disziplinarrechtliche Schritte.

Die Beamten gehören der Polizeidirektion 5 (City) an. Sie ist zuständig für die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, den nördlichen Teil des Bezirks Neukölln und den Ortsteil Mitte des Bezirks Mitte mit insgesamt mehr als 564.400 Einwohnern. (Tsp, dpa)

