E-Commerce Expo Berlin 2023 Wettbewerb für die besten Online-Händler und Dienstleister

Deutschlands beste Unternehmen im Onlinehandel sollen Ende Februar mit dem „E-Commerce Germany Award“ geehrt werden. Der Preis wird am Vorabend der Branchenmesse E-Commerce Expo in Berlin verliehen. Der Wettbewerb hat zwölf Kategorien, zum Beispiel bester Bezahlanbieter, beste Plattform oder beste Logistiklösung. Unternehmen können sich noch bis zum 6. Januar bewerben.

Die Jury besteht aus Branchenexpert:innen wie Alexander Sporenberg vom Berliner Start-up Razor Group, der BASF-Managerin Andrea Kirsch, der TUI-Managerin Christina Wolff oder Daniel Gebler, dem Gründer des Lieferdienstes Picnic.

200 Firmen stellen aus

Die E-Commerce Expo findet im Frühjahr zum siebten Mal statt, dieses Mal am 23. Februar in der Station Berlin nahe dem Gleisdreieck in Kreuzberg. Die Veranstalterfirma, die ihren Sitz im polnischen Posen hat, erwartet mehr als 9000 Gäste.

Zu den 200 ausstellenden Unternehmen gehören der Website zufolge unter anderem der Handelskonzern Kaufland, das Online-Shopsystem Shopware und die Softwareschmiede SAP. Es soll 50 Vorträge geben, darunter Beiträge von Repräsentant:innen großer Tech-Unternehmen wie Google, Meta oder Amazon und Einzelhändlern wie Zalando, MediamarktSaturn oder About You.

