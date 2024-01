Edles Frühstück an langen Holztischen Arminius-Markthalle in Berlin-Moabit erweitert ihr Brunch-Angebot

Frühstück ist bekanntermaßen die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wenn es sich dann noch in den Mittag zu einem ausgiebigen Brunch ausdehnen lässt, ist der Einzug in den Ess-Himmel gelungen.

In Berlin gibt es so einige tolle Cafés und Restaurants, die mit üppigen, schmackhaften und kunterbunten Brunch-Menüs locken. Ganz vorne mit dabei ist definitiv die Arminius-Markthalle in Moabit: weniger überlaufen als die Markthalle Neun in Kreuzberg, aber ebenso ansprechend, lässt sich hier durch diverse Küchen schlemmen.

Berühmt ist die Markthalle seit geraumer Zeit für ihren Samstagsbrunch, bei dem die Gäste mit Köstlichkeiten fast sämtlicher Stände verwöhnt werden. Für alle Liebhaber und Neu-Entdecker dieses wichtigen Gourmet-Termins gibt es gute Nachrichten: Es gibt jetzt einen zusätzlichen Brunch-Tag. Ab sofort kann in der Arminius-Markthalle zusätzlich zu den Samstagen jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 14 Uhr ausgiebig geschlemmt werden.

© Tsp / Mike Wolff

Wer das Moabiter Konzept noch nicht kennt, kann sich auf eine einmalige Atmosphäre freuen. Getafelt wird an langen, schweren Holztischen, von denen aus man einen Rundum-Blick auf die Halle genießt – um einen herum das Gewusel an den Ständen und der Duft frischer Kräuter und heißer Leckereien.

Gebucht werden können verschiedenen „Pakete“: Klassik, Klassik Plus und Deluxe. Preislich bewegt man sich zwischen 44 und 80 Euro. Das ist nicht ganz günstig, dafür wird aber auch einiges aufgetischt.

Die Arminius-Markthalle Die Arminius-Markthalle in Berlin-Moabit wurde im Dezember 1891 eröffnet. Sie war damals die zehnte Berliner Markthalle. Weil das Gebäude an der Arminiusstraße 2-4 mit vorgefertigten Bauelementen und einer modernen Eisenkonstruktion errichtet wurde, dauerte die Bauzeit nur etwas mehr als ein Jahr. Informationen zum Brunch und zur Reservierung finden sich auf der Internetseite der Markthalle.

Bereits in der klassischen Version für 43,90 Euro erhält man am Hauptbuffet en masse Antipasti, Salate, Honig vom Dach der Markthalle, Suppen, Wurst, Käse, diverse Brotspezialitäten und viele vegane Optionen. Der markteigene Hofladen bereitet frische Omelette, Spiegeleier und andere Eierspeisen zu. Außerdem gibt es ein Barbecue – sogar mit veganem Pulled Pork –, Lasagne, Pasta, Fish and Chips, Sushi und Bowls.

Auf Süßes muss nicht verzichtet werden: Im Glashaus werden Kuchen und andere Desserts gereicht; auch hier gibt es vegane Optionen. Für die kleinen Gäste gibt es ein eigenes Kinderbuffet und der Prosecco-Butler reicht den Erwachsenen auf Wunsch gern ein spritziges Gläschen. Soweit die Basic-Variante. In den Plus- und Deluxe-Optionen kommen Specials wie Eggs Benedict, Schnitzel oder Jakobsmuscheln hinzu.