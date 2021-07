Kein Baustopp auf der Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin: Wie Sprecherin Christiane Scheerhorn auf Anfrage bestätigte, hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) eine Eilklage der Umweltverbände Naturschutzbund Brandenburg und Grüne Liga zurückgewiesen.

Diese wollten einen sofortigen Stopp der Tests von Maschinen in der Lackiererei und anderen fast fertigen Teilen der Fabrik durchsetzen, welche das Landesumweltamt mit einer Vorerlaubnis parallel zum noch laufenden Hauptgenehmigungsverfahren gestattet hatte.

Wegen des offenen Hauptverfahrens und aus ihrer Sicht ungeklärter Störfallprobleme hatten die Umweltverbände geklagt, scheitern nach dem Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder aber nun auch in zweiter Instanz beim höchsten Gericht der Hauptstadtregion.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) begrüßte die Entscheidung: "Das zeigt, wie gründlich und rechtsicher das Landesamt für Umwelt arbeitet", sagte Steinbach dem Tagesspiegel. "Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, bleibe ich bei meiner Hoffnung auf einen Produktionsstart im vierten Quartal 2021"

Michael Ganschow, Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg bedauerte das Urteil. "Wir werden es erst kommentieren, wenn es vorliegt, wenn wir es geprüft haben", sagte Ganschow dem Tagesspiegel.

Die Umweltverbände waren zunächst dem Vernehmen nach besonders alarmiert, weil das OVG ihnen womöglich die Klagebefugnis abgesprochen haben sollte, ganz so schlimm kam es dann aber nicht.

Das OVG begründete in einer Mitteilung das Urteil so: Die Klage habe schon deshalb keinen Erfolg haben können, "weil der Eilantrag der Verbände unzulässig war." Die Zulässigkeit setze nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz nämlich auch voraus, dass der Verband geltend mache, "durch die Entscheidung" in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich – hier des Schutzes von Natur und Umwelt – berührt zu sein, hieß es vom Gericht.

Die Antragsteller hätten aber nicht geltend gemacht, "dass bereits bei den Maßnahmen, deren Durchführung die hier umstrittene Zulassung des vorzeitigen Beginns erlaubt, mit nicht angemessen berücksichtigten oder bewältigten Störfällen oder anderen Umweltbeeinträchtigungen zu rechnen sein könnte." Rechtsmittel lässt das OVG nicht zu, der Beschluss ist unanfechtbar.