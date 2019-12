Er liefert sich eine Prozessschlacht – vor Arbeitsgerichten, Verwaltungsgerichten, und am Amtsgericht steht noch ein Strafverfahren aus. Clemens K., bis Februar Lehrer an einer Schule in Hennigsdorf (Oberhavel), findet nicht, dass sein Bauchtattoo mit dem SS-Spruch „Meine Ehre heißt Treue“, der auf Adolf Hitler zurückgeht, samt weiteren Symbolen rechtsextremistisch ist. Am Mittwoch befasst sich nun das Landesarbeitsgericht mit dem Fall.

Monatelang hatte sich an der Albert-Schweitzer-Oberschule niemand an dem Tattoo gestört. Und auch das Schulamt blieb zunächst untätig. K. war bei einem Sportfest der Schule am 3. Juli 2018 am Veltener Bernsteinsee und zog sein T-Shirt aus. Über dem Hosenbund prangte auf seinem Bauch die Losung der SS, die in der Bundesrepublik als Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation verboten ist.

Daneben sind auf einer Brust weitere Tattoos zu sehen. Darunter die sogenannte „schwarze Sonne“, in der rechtsextremen Szene ist das ein Ersatzsymbol für das Hakenkreuz. Auch andere neoheidnische und germanische Symbole sind zu sehen, darunter eine „Wolfsangel“, dazu der Schriftzug „Legion Walhalla“, ebenso ein beliebtes Wiedererkennungszeichen bei Rechtsextremen.

Was seither geschah, ist in Gerichtsurteilen nachzulesen. Demnach sagte K. einen Tag nach dem Sportfest zu zwei Kollegen, dass es ihm bei den Tätowierungen „um Wikinger und die alten Germanen“ gegangen sei. Den SS-Spruch habe er in einem Tattoo-Heft gesehen, aber nichts vom Nazi-Hintergrund gewusst. Und wieder einen Tag später erklärte K. der Schulleiterin, dass er nicht rechtsextrem sei, es sich bei den Tattoos um individuellen Körperschmuck handle. Und der falle unter die Kunstfreiheit.

Der Lehrer Clemens K. bei einem Schulausflug. Screenshot: Tsp

Entstanden seien die Tattoos in jugendlicher Naivität, er wolle sie in Zukunft verdecken. Die inzwischen abgesetzte Leiterin der Schule, die den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt, ließ K. gewähren. Der studierte Lebensmitteltechniker, der in Berlin aufwuchs und im Havelland lebt, befand sich als Seiteneinsteiger für Chemie und Biologie im Vorbereitungsdienst und war auf dem Weg, Beamter zu werden.

Das Schulamt erfuhr erst im Oktober 2018 von dem Vorfall. Die Schulleitung wurde lediglich angewiesen, dass K. im Schwimmbad oder bei einer Arbeitsgemeinschaft die Tätowierungen abzukleben habe. Zudem erstattete K. einen Monat darauf Selbstanzeige. Am 15. Januar kam es zu einem weiteren Vorfall.

Bei Klassenfahrt öffnete er mit freiem Oberkörper die Tür

Bei einer Klassenfahrt klopfte eine Lehrerin an der Tür seines Zimmers, K. öffnete und stand mit freiem Oberkörper da. Inzwischen gab es auch aus der Politik Druck, das Ministerium wurde eingeschaltet. Doch nun reagierte das Schulamt. Am 13. Februar 2019 wurde K. gekündigt.

Der 36-Jährige hatte in mehreren Äußerungen auch noch andere Erklärungen für die braunen Tattoos parat. Er habe sich die Tattoos aus Protest gegen seine schwere Kindheit vor etwa zehn Jahren zugelegt, also als er etwa 26 Jahre alt war. In seinem Lebenslauf ist nachzulesen, dass er zu dieser Zeit auch im Sicherheitsgewerbe tätig war, bei einer Firma mit Sitz im Havelland.

Mitarbeiter der Firma hatten im April in Oranienburg zwei Syrer abgewiesen, die dort in eine Disko wollten. Ein weiteres Mal fiel die Firma auf, als sie im September 2017 in Potsdam eine AfD-Kundgebung absicherte. Für die Firma dabei war ein bekannter Rechtsextremist, der schon bei der Neonazi-Splitterpartei „Der III. Weg“ auftrat und 2008 auf einem Foto mit Hitlergruß posierte.

Der Lehrer war an einer „Schule ohne Rassismus" tätig. Foto: Thilo Rückeis

Clemens K. beteuerte stets, kein Rechtsextremist zu sein. Doch selbst das Arbeitsgericht Neuruppin, wo K. im Juni erfolgreich gegen seine Kündigung geklagt hat, konnte dem nicht recht folgen. Dennoch verdonnerte das Gericht das Land, den 36-Jährigen weiterzubeschäftigen, weil der Mann die Tattoos nicht wieder zeigen wolle und das Land zu langsam reagiert habe. Vor dem Arbeitsgericht Neuruppin erklärte K, dass zu dem Tattoo-Spruch auch noch die Worte „Liebe“ und „Familie“ gehörten – aber unter seinem Hosenbund.

Das Bildungsministerium legte Berufung ein, deshalb rollt das Landesarbeitsgericht den Fall am Mittwoch neu auf. Vor zwei Wochen traf das auch Verwaltungsgericht Potsdam eine Entscheidung, denn K. wurde auch aus dem Vorbereitungsdienst zum Beamten entlassen.

Verwaltungsgericht entschied: Clemens K. verletzte Dienstpflichten

Das Verwaltungsgericht entschied anders als das Arbeitsgericht: K. habe seine Dienstpflicht verletzt, sich durch sein Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Vielmehr mache er mit den Tattoos deutlich, dass er die verfassungsmäßige Ordnung ablehnt.

Die Erklärungen des Mannes zu den Tattoos seien abwegig, entschied das Gericht. Er habe sich nicht überzeugend distanziert, verharmlose die Botschaften, er leugne sogar die Strafbarkeit der SS-Losung. Etwa in einer schriftlicher Erklärung, verfasst wenige Tage nach dem Sportfest. Darin schrieb der Mann zur „schwarzen Sonne“, damit zeige man „die Verbundenheit mit der eigenen Art und mit den uns arteigenen Wertvorstellungen“.

A dolf Hitler (Mitte) neben dem Reichsführer der SS, Heinrich Himmler (links). Der Wahlspruch der SS geht auf Hitler selbst... Foto: dpa

Hätte, so befanden die Verwaltungsrichter, sich K. wirklich distanziert, so hätte er sich die Tattoos entfernen lassen. Entgegen seiner Zusagen vor dem Arbeitsgericht Neuruppin im Juni habe er dies aber bislang nicht in Angriff genommen. Im könne nicht zugetraut werden, den in der Landesverfassung festgehaltenen Bildungsauftrag der Schule zur Offenheit und Toleranz umzusetzen. Gegen den Beschluss geht K. mit einer Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vor.

Auch der Staatsschutz der Polizei untersuchte die Tattoos - ohne Bezug "auf die polizeiliche Vergangenheit" des Mannes. Der Chef der Polizeieinheit „Mega“ gegen Rechtsextreme der Brandenburger Polizeidirektion Nord in Neuruppin verfasste ein Kurzgutachten.

Polizei befand: "Manifeste rechtsextreme Meinung"

In der Gesamtschau der Tattoos – Symbole heidnischer und nordischer Glaubensphilosophien und der SS-Spruch – sei „davon auszugehen, dass der Träger der Tätowierungen eine manifeste rechtsextreme Meinung besitzt, die sich insbesondere in den Gedanken von ,arischer' (Vor)Herrschaft und Machtausübung sowie den philosophischen Gedanken der Herrschaftsrasse und des nationalsozialistisch interpretierten Sozialdarwinismus widerspiegelt".

So notierte es der Beamte. Der SS-Spruch auf dem Bauch lasse "unweigerlich darauf schließen, dass der Träger (...) ein Vertreter der rechtsextremen Szene war oder ist". Und: "Die hier bewerteten Tätowierungen lassen sich im Grunde nach alle zweifelsfrei der rechten bis rechtsextremen Szene zuordnen", heißt es in dem Schreiben des Staatschützers.

Das Amtsgericht Oranienburg hatte Marcel Zech, der für die rechtsextreme NPD unter anderem im Kreistag Barnim sitzt, 2015 wegen... Foto: dpa

Eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Oranienburg in diesen Tagen ist indes verschoben worden. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte wegen des öffentlichen Zeigens des SS-Tattoos den Erlass eines Strafbefehls beantragt. K. sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro zahlen, legte aber Einspruch ein.

Kurios: Nach der Kündigung im Februar musste das Schulamt Neuruppin den Lehrer – bis zum rechtmäßigen Abschluss des Kündigungsstreits – vertragsgemäß weiter beschäftigen. Um jeglichen Kontakt zu Schülern zu unterbinden, wurde er ins Schulamt Neuruppin versetzt worden.

Dort landete K. zunächst im Bereich „Koordination der Migrationsangelegenheiten“. Das soll nach Angaben des Schulamts zunächst mit personellen Engpässen zu tun gehabt haben. In seinem Büro hatte K. für sein Telefon die Durchwahlnummer „88“. Der Zahlencode steht nach dem Alphabet für die Buchstaben HH – also für „Heil Hitler“.

Reiner Zufall, erklärte das Schulamt. K. sei das letzte freie Büro zugeteilt worden, die Durchwahl „88“ habe für das Telefon dort schon vorher bestanden. K wurde in einen Bereich versetzt, der Konzepte für Fachdidaktik und Fortbildung entwickeln soll.