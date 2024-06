Einbruch bei Chanel am Ku’damm Unbekannte fahren mit Auto durch Scheibe von Luxusgeschäft – und fliehen wohl ohne Beute

Unbekannte Täter sind mit einem Auto in eine Boutique der Luxus-Modemarke Chanel am Kurfürstendamm in Berlin eingebrochen. Sie fuhren in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.40 Uhr mit einem grünen Wagen rückwärts in das Schaufenster des Geschäfts.

Dabei wurden die Schaufensterscheibe und Waren in der Auslage zerstört, wie die Polizei mitteilte. Nach den ersten Erkenntnissen seien die Täter ohne Beute geflohen. Das Auto blieb im Schaufenster stehen. Konkrete Hinweise zu den Einbrechern fehlten zunächst, nach ihnen fahndet nun die Polizei.

Immer wieder kommt es in Berlin zu nächtlichen Einbrüchen mit Fahrzeugen. „Dieser Modus operandi ist seit Jahren bekannt. Wir haben immer wieder Wellen, bei denen mit Fahrzeugen in Juweliere, Luxusgeschäfte für Technik oder eben Designermode gebrettert wird, weil hier die große Kohle in kurzer Zeit winkt und das Risiko erwischt zu werden, eher gering ausfällt“, sagte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Dazu würden Autos oft geklaut oder mit falschen Identitäten angemietet.

Eines sollte auch den Tätern klar sein: Jeder Tatort hinterlässt Spuren. Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei

„Unsere Kollegen werden ihr Bestes geben, um den Fall aufzuklären, denn eines sollte auch den Tätern klar sein: Jeder Tatort hinterlässt Spuren“, so Jendro. Zuletzt hatte es Anfang des Monats einen Überfall auf ein Juweliergeschäft im „Forum Steglitz“ gegeben. Die Täter ließen das Fahrzeug zurück und entkamen mit Schmuckbeute.