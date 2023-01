Berliner Adlon-Chefin mit Sinn für Genuss Heiße Schokolade mit Marshmallows zum Tee

Karina Ansos ist keine Frau, die ihr Licht unter den Scheffel stellt. Die neue Chefin im Adlon ist stolz auf ihre Durchsetzungsfähigkeit und sagt das auch.

Solche Eigenschaften braucht man wohl, um es an die Spitze eines der berühmtesten Hotels der Welt zu schaffen. In ihren ersten 100 Tagen am Pariser Platz hat die geschäftsführende Direktorin ein beeindruckendes Tempo vorgelegt, was Verbesserungen und Veränderungen betrifft.

Die neuen Angebote stellte sie jetzt vor. Dabei wurde deutlich, dass der gebürtigen Französin besonders das kulinarische Spektrum am Herzen liegt.

Lunch am Nachmittag

Dazu gehört der Ehrgeiz, für das Lorenz Adlon Esszimmer mit Reto Brändli endlich einen dritten Michelin-Stern zu erringen. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihm das zutraut. Mit dem Chef-Patissier Steffen Holle sowie Executive Chef Stephan Eberhard und seiner 50-köpfigen Küchenbrigade will sie ebenfalls neue Wege gehen.

28 Euro kostet das Mittagsgericht, dass man auch am späten Nachmittag noch bekommt.

Seit ihrem Amtsantritt lebt Karina Ansos im Hotel; klar, dass sie ändert, was ihr auffällt. Es kann zum Beispiel passieren, dass sie nicht schon zur Mittagszeit, sondern erst mitten am Nachmittag Hunger bekommt, und da ist sie sicher nicht die einzige.

Brunch mit Kids Club

Deshalb gibt es jetzt im Restaurant Quarré ein „Daily Dish“ durchgehend von 12.30 bis 18 Uhr. Klassiker wie die Berliner Kalbsleber kommen in Begleitung von einem kleinen Salat, Wasser und Kaffee und kosten 28 Euro.

Auch den Brunch holte sie zurück auf die Agenda des Hotels. An jedem letzten Sonntag im Monat wird er zwischen 12.30 und 15.30 Uhr auf der Bel Etage unter einem bestimmten Motto zelebriert mit Champagner, Kids Club und Unterhaltungsprogramm.

Und eine Smokers Lounge mit dem Namen „Elephant Bar“ gibt es jetzt auch, von der die Chefin und ihr Team erwarten, „dass auch Nichtraucher sie lieben werden“. Dazu sollen die moderne Abluft-Technik, Cocktails mit Zutaten aus einer Berliner Manufaktur und Musik aus den 20er Jahren beitragen.

Raucher-Paradies mit Zigarren-Sommelier

Für Hardcore-Raucher wird aber auch gesorgt. Im Zuge der kubanisch-mexikanischen Wochen, die im März anstehen, werden Experten aus den Kempinski-Hotels in Cancun und Havanna eingeflogen, darunter ein echter Zigarrensommelier.

Köstlichkeiten von der Etagere. Feine Sandwiches und Petits Fours beim Afternoon Tea im Hotel Adlon. © Karina Ansos

Ein forsches „Was haben wir noch?“ kennzeichnet den Vortrag der neuen Direktorin. Da sind natürlich die Mehrwegschalen und -becher aus dem Coffee Shop, in denen die Spezialitäten des Hauses zum Mitnehmen fürs Büro angeboten werden.

Die Adlon-Torte muss man ebenfalls nicht mehr am Pariser Platz genießen. Die Kreation aus dunkler Valrhona-Schokolade, Pekannuss-Biscuit und Schokoladen-Orangen-Ganache soll künftig zum Mitnehmen in zwei Größen angeboten werden.

Viel Platz zum teetrinken

Luxuriösen Genuss mit praktischem Verstand zu kombinieren, ist offensichtlich eine Spezialität der ersten Frau an der Spitze des Traditionshotels. Um der Nachfrage nach Reservierungen nachkommen zu können, verlegt sie von Februar an den Adlon Afternoon Tea auf die Beletage.

Dort wird er jeweils samstags und sonntags, mit Ausnahme des letzten Sonntags im Monat, jeweils zwischen 14 und 17 Uhr eingenommen.

Neben erlesenen Tee-Spezialitäten gibt es Kaviar mit Blini und Nussbutterespuma, Scones mit Erdbeermarmelade und Clotted Cream und Napfkuchen mit Rum. In der veganen Variante kann man neben kleinen Küchlein Trüffelkaviar und Dinkelsandwich mit Tofu zum Tee probieren.

Und die Kinder dürfen sich unter anderem auf ein Blaubeer-Krümelmonster, eine Weintraubenraupe und heiße Schokolade mit Marshmallows freuen.

