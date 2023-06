Bewohner gerettet Berliner Feuerwehr löscht Brand in Hochhaus nahe dem Alexanderplatz

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Hochhaus in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes ist der Brand am Dienstagabend gelöscht worden. Ein Mieter sei unverletzt von der zuerst eingetroffenen Besatzung eines Rettungswagens gerettet worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die Feuerwehr auf Twitter von einer geretteten Mieterin gesprochen. Diese Angabe korrigierte der Sprecher. Bei dem Mann handle es sich um den Bewohner der Brandwohnung.

Die Wohnung sei größtenteils ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, weitere Wohnungen und Personen seien nicht betroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auf Bildern war zu sehen, wie eine Rauchsäule aus dem Haus aufstieg, welches sich in einem verkehrsreichen Gebiet unweit der bei Touristen beliebten Museumsinsel und des Alexanderplatzes befindet.

Das Feuer war kurz zuvor aus zunächst unbekannter Ursache in einer Wohnung im zehnten Stockwerk ausgebrochen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 46 Kräften an dem Brandort an der Karl-Liebknecht-Straße im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (Tsp,dpa)