Eine neue Brücke fürs Adlergestell Fußgänger sollen leichter über Berlins längste Straße kommen

Das Berliner Adlergestell bekommt eine neue Brücke. Eine barrierefreie Aluminiumkonstruktion über die Bahnanlagen und die Bundesstraße B96a soll ab 2024 den Landschaftspark Johannisthal mit der Köllnischen Heide verbinden – zumindest für Radfahrende und Zufußgehende.

Die neue Brücke, für die jetzt Baubeginn ist, gehört zum „Radwegekonzept Treptow-Köpenick 2010“ und dient der Verbindung des Mauerwegs am Teltowkanal mit dem Adlergestell und dem Spreeradweg. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Den gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke.

Der Streckenverlauf. Der neue Fuß- und Radweg beginnt am Knotenpunkt Wagner-Régeny-Straße/Igo-Etrich-Straße. Er verläuft dann ansteigend auf einer Rampe in nordöstlicher Richtung über die ehemalige Gleislinse, quert die Anlagen der Deutschen Bahn AG und die parallel verlaufende Bundesstraße 96a (Adlergestell) um rund 200 Meter nördlich der Neltestraße am Adlergestell zu enden.

Dass die neue Verbindung dem Berliner Mobilitätsgesetz entspricht, gewährleisten die Wegebreite von fünf Metern und die großzügigen Kurvenradien.

Auch das Neigungsverhältnis von bis zu maximal vier Prozent stellt eine optimale Nutzbarkeit (gemäß Mobilitätsgesetz) für den Fuß- und Radverkehr dar, wobei optional auch wegverkürzende Treppenanlagen genutzt werden können.

Diese Skizze veröffentlichten die Senatsplaner. © Senatsverwaltung für Verkehr

Erstmals wird Aluminium genutzt. Das Material soll wesentlich weniger wartungsintensiv sein als Stahl, und demonstriert am Technologiestandort Adlershof einmal mehr, wie Innovation in die Realität überführt werden kann.

Die Hentschke Bau GmbH wird mit dem Bau der Fuß- und Radwegebrücke noch im Dezember beginnen. Fertigstellung und Verkehrsfreigabe ist für Sommer 2024 geplant. Für das Bauvorhaben sind rund elf Millionen Euro veranschlagt.

Der Verkehr rollt weiter. Der Verkehr auf dem Adlergestell wird die gesamte Bauzeit über weitgehend aufrechterhalten. Lediglich zum Ende, wenn die Brücke eingesetzt wird im Jahr 2024, werden Verkehrseinschränkungen erforderlich.

Hier die aktuellen Themen im Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick

Auf mehr als 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon. Darin bündeln wir viele Bezirksnachrichten, greifen Kiezdebatten auf und nennen Tipps und Termine aus Ihrem Kiez. Die Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen aus Treptow-Köpenick.

Wahlkreise werden neu aufgeteilt: Treptow-Köpenick wird größer, zu Lasten von Lichtenberg

Michael Dur singt gerne Seemannslieder und Shantys: Sein Chor sucht noch Mitstreiter

Familienservicebüro soll endlich kommen

Fuß- und Radbrücke übers Adlergestell geplant

Im Bereich Wassertourismus muss sich etwas ändern: Beeindruckende Umfrageergebnisse beim Wirtschafts- und Tourismusforum des Bezirks, passend zur Petition der Treptower Rudergemeinschaft

Einigung für die Flughallen Adlershof in Sicht

Freiwillige vor: ADFC verleiht kostenlos Geräte zur Verkehrszählung

Lösung für zwei Wochenmärkte

Toter im Landwehrkanal, Polizei bittet um Mithilfe

Wohnung brannte, sieben Leichtverletzte

Luis Lewandowski Festival mit dem Luis-Lab-Konzert in den Reinbeckhallen

Förderverein ist begeistert vom Neubau der Musikschule

Sieg für die Eisernen Ladies und die Volleyballerinnen des BBSC

„Tanzendes Paar“ grüßt vom Krankenlager

...und noch mehr im Bezirksnewsletter für Treptow-Köpenick: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite