Eine Party mit „besonderer Stimmung“ Alice Merton singt zu Silvester am Brandenburger Tor

Es soll Europas größte Silvesterparty werden: Am 31. Dezember wird am Brandenburger Tor unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ ins neue Jahr gefeiert. Auf der zwei Kilometer langen Strecke bis zur Siegessäule erwarten die Gäste Foodtrucks, eine Lichtshow des Festival of Lights, 16 Live-Musik-Acts.

Und um Mitternacht natürlich ein großes Feuerwerk, in Kooperation mit der Pyronale. Bereits zum dritten Mal ist auch Alice Merton wieder dabei.

Die Deutsch-Irin, die 2016 mit „No Roots“ ihren größten Hit feierte, wird am Brandenburger Tor drei Songs singen – welche, ist noch geheim. Sie habe viele schöne Erinnerungen an ihre Auftritte 2017 und 2018 in Berlin, sagt die 30-Jährige: „Die vielen Menschen, die zusammen anstoßen und feiern, das ist eine besondere Stimmung.“

Normalerweise würde ich eher im kleineren Kreis feiern. Alice Merton, deutsch-irische Sängerin

Deshalb freue sie sich, 2023 wieder dabei zu sein und mit Künstler:innen wie Chris Norman, Luca Hänni, Ella Endlich und Joja Wendt aufzutreten – und mit ihnen Berliner:innen und Gästen 2024 zu begrüßen.

Lampenfieber vor dem großen Auftritt

Besonders schön: „Auch ein paar meiner Freunde werden dabei sein und mit mir auf der Bühne musizieren“, erzählt Merton. So könne sie das beste zweier Welten miteinander kombinieren. „Ich bin kein Fan von großen Menschenmassen, deshalb würde ich normalerweise eher im kleineren Kreis feiern“, sagt sie. „Brettspiele dürfen dann eigentlich nicht fehlen, aber das wird in diesem Jahr schwierig.“ Etwas anderes sei es, auf der Bühne statt in der Masse zu stehen. „Da habe ich ja Platz.“

Vor einer so großen Menschenmenge wie bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor zu spielen, sei für sie als Musikerin besonders aufregend. „Ich habe immer Lampenfieber, aber bei solchen Auftritten noch ein bisschen mehr.“

2023 sei für sie auf persönlicher und professioneller Ebene ein sehr gutes Jahr gewesen, sagt Alice Merton. „Ich durfte viel Zeit mit Menschen verbringen, mit denen ich gerne arbeite und ich habe meine Familie häufig gesehen.“

Von Vorsätzen fürs neue Jahr hält die Künstlerin wenig. „Ich finde, man sollte nicht bis zum 1. Januar warten, wenn man sich etwas vornehmen möchte, sondern es einfach tun.“ Wünsche für 2024 habe sie trotzdem: dass alle Menschen, die sie liebt, gesund bleiben. „Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie vergänglich alles sein kann.“

Personalisierte Tickets für „Celebrate at the Gate“ sind für zehn Euro unter www.myticket.de erhältlich.