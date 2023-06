Eine Person verletzt, 150 Autos betroffen Parkhaus in Berlin-Spandau nach Brand einsturzgefährdet

In einem Parkhaus am Blasewitzer Ring in Wilhelmstadt in Spandau ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Berliner Feuerwehr mit. Dutzende Fahrzeuge wurden dabei beschädigt – eine Person kam mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Wegen der massiven Schäden bestehe für das Parkhaus derzeit Einsturzgefahr, wie die Berliner Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Ein Baustatiker soll demnach das Gebäude prüfen, so lange bleibe es gesperrt.

Rund 100 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort. Das Feuer breitete sich auf drei Etagen des Parkhauses aus. „16 Pkw, 23 Motorräder, zwei Pkw-Anhänger und Möbelstücke“ standen dabei in Flammen, wie die Feuerwehr am Mittwoch zu dem Vorfall twitterte. Laut Polizeiangaben seien mehrere Schaulustige aus dem Gefahrenbereich verwiesen worden.

Insgesamt seien rund 150 Fahrzeuge von der Rauch- und Wärmeentwicklung betroffen, hatte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch gesagt. Über die Warn-App Katwarn wurden Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 500 Metern am Morgen aufgrund der starken Rauchentwicklung dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine angrenzende Kleingartenanlage sei vorübergehend vorsorglich geräumt worden, so die Feuerwehr. Nach rund zwei Stunden war die Lage demnach „übersichtlich“ und der Brand unter Kontrolle.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten allerdings bis in die Mittagsstunden an. Zur Brandursache war bislang nichts bekannt. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp/dpa)

