„Einen besseren Start in den Sonntag gibt es nicht“ „Umsonst & Draußen“ in der Zitadelle Spandau – ein Berliner Klassiker

Was steht am Wochenende Feines bei „umsonst & draußen“ auf dem Programm? So nennt sich die beliebte Berliner Kulturreihe, immer sonnstags um 11 Uhr, in der in der Freilichtbühne von Britta Richter neben der Zitadelle Spandau. Diesmal freut sich das Jugendblasorchester Spandau über Neugierige – am Sonntag, 11. Juni, 11-13 Uhr, inklusive Pause.

„Einen besseren Start in den Sonntag gibt es nicht: Unterhaltsame Musik für jeden Geschmack in der tollen Naturkulisse der Freilichtbühne“, schreibt Bianca Voyé vom Jugendblasorchester an den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Das Motto verspricht einen sommerlichen Vormittag: „JBO Sommer – Beat Sommer“. („Ob Ohrwürmer wie „Dancing Queen“ und „Danger Zone“, die jeder mitsingen kann, Chart-Hits wie „All about that bass“ von Meghan Trainor oder „Havana“ von Camila Cabello, die Filmmusiken von „Spider-Man“ oder „Transformers“ ebenso wie die Hits der Musicals „König der Löwen“ oder „Die Eiskönigin“. Lassen Sie sich von uns unterhalten!“) Hier gibt es mehr Infos: kulturhaus-spandau.de

Wenn Sie mehr aus den Berliner Bezirken lesen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir einmal pro Woche exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter kommen schon auf knapp 280.000 Abos und sind hier kostenlos erhältlich tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im neuen Spandau-Newsletter finden.

Hertha-Fans sammeln 60.000 Euro für Hospiz in Gatow

sammeln 60.000 Euro für Hospiz in Gatow Kunstwerk nach 40 Jahren still und leise abgebaut: Der Postbrunnen ist weg - aber der Newsletter findet ihn wieder

ist weg - aber der Newsletter findet ihn wieder Meisterschaft im Einrad- und Kunstradfahren in Kladow: das Interview im Newsletter

in Kladow: das Interview im Newsletter Spektepark im Falkenhagener Feld: neue Zugänge, mehr Farbe, Solardächer für E-Autos - die Pläne im Newsletter

im Falkenhagener Feld: neue Zugänge, mehr Farbe, Solardächer für E-Autos - die Pläne im Newsletter Schilfdachkapelle in Kladow: Warum die Glocken um 23.17 Uhr läuteten und Newsletter-Leser rätselten

in Kladow: Warum die Glocken um 23.17 Uhr läuteten und Newsletter-Leser rätselten Ärger um Kiezzeitung „Wilma“: Stadtrat am Redaktionstisch, Netzwerke irritiert über Einmischung – beide Seiten kommen im Newsletter zu Wort

Stadtrat am Redaktionstisch, Netzwerke irritiert über Einmischung – beide Seiten kommen im Newsletter zu Wort „Schein-Befragung“: Kein Wachdienst in Heerstraße Nord - Kritik von Mieterschützern im Newsletter

- Kritik von Mieterschützern im Newsletter Hallenbad Spandau Süd: Was ist eigentlich kaputt?

Spandau Süd: Was ist eigentlich kaputt? Nach Ärger im Newsletter: Barfly-News zum Wilhelmstadtfest

Tschö, du Sack! Gelbe Tonne kommt nächsten Monat für alle in Spandau

Gelbe Tonne kommt nächsten Monat für alle in Spandau Quereinsteiger an Spandaus Schulen: Wilhelmstadt ganz vorn – die Auswertung im Newsletter

an Spandaus Schulen: Wilhelmstadt ganz vorn – die Auswertung im Newsletter Ob Schule auf der Insel Gartenfeld oder B.-Traven-Schule: Newsletter nennt Pläne zu zwei Spandauer Großbaustellen

oder B.-Traven-Schule: Newsletter nennt Pläne zu zwei Spandauer Großbaustellen Viele Kulturtermine im Newsletter: Bismarck in der Zitadelle , Musik in den Gärten an der Havel, Jugendblasorchester in der Freilichtbühne

, Musik in den Gärten an der Havel, Jugendblasorchester in der Freilichtbühne Viele Termine im Newsletter vom Theaterschiff bis zur Ehrenamtsbörse

Gärtnerei feiert 60-Jähriges am Glienicker See

...und noch viel mehr aus Spandau unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie, probieren Sie die Bezirksnewsletter gerne aus!