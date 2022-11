Einsatz in Neukölln läuft Polizei sucht in Berliner Einkaufszentrum nach bewaffneten Männern

In einem Einkaufszentrum in Neukölln ist am Donnerstagabend die Polizei im Einsatz. Die Beamten seien darüber alarmiert worden, dass zwei bewaffnete Personen in die „Neukölln Arkaden“ hineingegangen seien, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel auf Anfrage. Die Einsatzkräfte seien nun dabei, die anonymen Hinweise zu überprüfen.

Kurz nach dem Einsatzbeginn hatten die Polizisten den Angaben zufolge noch keine verdächtigen Personen festgestellt. Der Einsatz laufe noch, hieß es. Die Einsatzführung hat nach Angaben des Sprechers der Abschnitt 55 der Berliner Polizei.

Zuvor hatten bewaffnete Beamte nach Tagesspiegel-Informationen die Shoppingmall betreten und Passanten aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Polizisten hatten ihre Waffen dabei teilweise bereits gezogen. Laut dem Polizeisprecher wurde das Einkaufszentrum indes nicht geräumt.

