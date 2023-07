Einsatz in Treptow-Köpenick Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealerin fest

Am Sonntagabend hat die Berliner Polizei in Treptow-Köpenick eine mutmaßliche Drogendealerin festgenommen. Die 37-Jährige wurde nach längeren Observationen gegen 20.30 Uhr in der Nähe ihrer Wohnung festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Besuch mehrerer mutmaßlicher Kunden habe den Verdacht auf den Handel mit Drogen verschärft, hieß es. Zuvor war ein 26-jähriger Besucher der Wohnung am nahegelegenen S-Bahnhof Baumschulenweg gestoppt und durchsucht worden. Bei ihm fanden die Beamten Cannabis, das sie beschlagnahmten. Der Mann durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Mehrere Beamte durchsuchten daraufhin die Wohnung der Frau. Sie konnten neben Marihuana auch Amphetamine und weitere Betäubungsmittel sicherstellen. Außerdem fanden die Polizisten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Nach der Durchsuchung musste sich die mutmaßliche Händlerin einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Sie sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. (Tsp)