Einschusslöcher in Berlin-Spandau gefunden Insassen zweier Autos sollen aufeinander geschossen haben

Aus auf der Fahrbahn stehenden Autos heraus sollen Menschen in Berlin-Spandau aufeinander geschossen haben. Das hätten Zeugen in der Nacht zu Donnerstag beobachtet, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Zu dem mutmaßlichen Schusswechsel kam es nach ersten Erkenntnissen gegen 2 Uhr in Haselhorst in der Gartenfelder Straße. Im Anschluss sei zunächst eines der beteiligten Autos in Richtung Paulsternstraße davongefahren, gefolgt von dem anderen.

Einsatzkräfte stellten im Anschluss an und in umliegenden Geschäften sowie bei einem geparkten Auto mehrere Einschusslöcher fest, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie hätten zudem Patronenhülsen gefunden.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass also scharfe Waffen verwendet wurden. Verletzte seien zunächst nicht bekannt geworden. Die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen dauerten an. (dpa)