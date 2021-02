Sonnenschein und Schnee lockten auch am Sonntag viele Berlinerinnen und Berliner raus ins Freie. Weil die Flüsse und Kanäle der Stadt weitgehend zugefroren sind, zog es die Menschen vor allem aufs Eis. Der Landwehrkanal in Kreuzberg wurde regelrecht zu einer Spazierstraße, berichtet unsere Autorin.

Nicht immer wurden dabei die Corona-Abstandsregeln eingehalten. Auf Twitter kursiert ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Mann ein Pult mitten auf der Eisfläche errichtet und Musik aufgelegt hat. Zahlreiche Menschen haben sich um ihn versammelt und tanzen.

Der Polizei sei der Vorfall bekannt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Abend. Man sei den Tag über an mehreren Orten in Berlin im Einsatz gewesen. Die betroffenen Personen seien angesprochen worden, außerdem habe man einige Strafanzeigen gestellt.

Am Rodelhang am Teufelsberg im Berliner Westen kam es dagegen zu einem Zwischenfall, zu dem der ADAC mit einem Rettungshubschrauber ausrücken musste. Eine Frau und ein Mädchen sind dort beim Schlittenfahren verunglückt - bisherigen Erkenntnissen zufolge unabhängig voneinander.

Der zunächst angeforderter ADAC-Rettungshubschrauber habe nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht landen können und sei wieder weggeflogen. Auch die Feuerwehr habe Probleme gehabt, die Unglücksstelle in dem unwegsamen Waldgebiet mit Fahrzeugen zu erreichen.

Video 01:25 Min. Die Hauptstadt von Schnee bedeckt

Die Frau sei mit einer Stabilisierungstrage aus dem Rodelgebiet zu einem Rettungswagen getragen worden. Zu dem Kind und zu den Verletzungen der beiden lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Der genaue Hergang der Unfälle war ebenso unklar. Nach Beobachtungen des dpa-Reporters waren mehrere hundert Menschen an dem Rodelberg unterwegs. Die Wege und Rodelstrecken waren zum Teil stark vereist.

Bereits am Freitag und Samstag hatte die Polizei die Parks und Gewässer der Stadt kontrolliert. Unter anderem per Hubschrauber warnten die Beamten vor einer zu dünnen Eisdecke. Trotzdem brachen an mehreren Stellen Menschen ein und mussten von den Rettungskräften versorgt werden. (mit dpa)