Bei Durchsuchungen im Rockermilieu in Berlin und im Raum Potsdam sind am Donnerstagmorgen sieben Menschen verhaftet worden. Das teilten die Polizei in Potsdam und die Berliner Staatsanwaltschaft mit.

Unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels waren Ermittler am Morgen ausgerückt, um zwei Dutzend Orte zu durchsuchen, davon 18 in Berlin. Dort geht es auch um den Verdacht des Handels mit Waffen und Kriegswaffen, wie es hieß.

In Brandenburg wurden nach Polizeiangaben drei Mitglieder der Hells Angels im Alter von 38, 41 und 44 Jahren verhaftet. Es gebe zudem einen Haftbefehl gegen ein weiteres Clubmitglied. Zu den vier Verhaftungen in Berlin gibt es noch keine näheren Angaben. Zuerst hatte die „B.Z.“ über die Razzia berichtet.

230 Kräfte sind nach Behördenangaben allein in Berlin Einsatz. In Brandenburg durchsuchte die Polizei sechs Wohnungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund, wie ein Sprecher des Präsidiums Potsdam sagte. Es gehe um den Handel mit Betäubungsmitteln „in nicht geringen Mengen“. Ziel der Durchsuchungen seien Beweismittel wie Datenträger, Handys und Vermögenswerte.

Encrochat-Daten führten zu mehrmonatigen Ermittlungen

Einem Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums zufolge gingen den Durchsuchungen mehrmonatige Ermittlungen voraus. Hintergrund seien entschlüsselte Daten des Kurznachrichtendienstes Encrochat.

[Lesen Sie mehr bei Tagesspiegel Plus: Datenschatz Encrochat: Die umstrittene Krypto-Jagd auf Drogenbosse, Waffenhändler, Clans]

Erkenntnisse daraus hatten schon im Frühjahr zu einer Razzia in Berlin geführt. Ermittlern liefern die Daten Informationen über schwere Kriminalität, Drogen- und Waffenhandel in großer Klarheit, wie es bei der Polizei heißt.

Kriminelle nutzten Kryptohandys von Encrochat

Sogenannte Kryptohandys von Encrochat wurden vor allem von Kriminellen genutzt. Der Dienst galt wegen seiner aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken, die Kriminellen fühlten sich sicher.

Doch der Polizei in den Niederlanden und Frankreich war es im vergangenen Jahr gelungen, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen. 60.000 Teilnehmer hatten den aufwendig verschlüsselten Chatdienst genutzt. Auch die deutschen Behörden bekamen die Daten aus Frankreich über das Bundeskriminalamt (BKA), allein bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind bis zu 40 Verfahren anhängig.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnten die Erkenntnisse aus den Daten nicht vor Gericht verwertet werden. Die Staatsanwaltschaft wehrte sich jedoch im August vor dem Kammergericht erfolgreich gegen eine entsprechende Entscheidung des Landgerichts.

Mehr zum Thema Organisierte Kriminalität Berliner Staatsanwaltschaft darf Encrochat-Daten verwenden

„Encrochat ist eine absolute Goldgrube für die Sicherheitsbehörden, weil Kriminelle hier über Jahre vollkommen offen über Straftaten kommuniziert haben“, teilte die Gewerkschaft der Polizei Berlin mit. „Die schiere Masse an Erkenntnissen ist Fluch und Segen zugleich, weil das große Kapazitäten der Kripo auf Jahre bindet.“ Die Hells Angels seien eine gefährliche Konstante im Bereich der Organisierten Kriminalität, die auch vor Waffengewalt nicht zurückschrecke. (Tsp, dpa)