Endlich mehr Ruhe, bitte! An diesen 50 Orten klagen Spandauer über Lärm

Geht’s auch ’ne Nummer leiser? Bürgerinnen und Bürger können sich noch bis Mittwoch am Aktionsplan gegen Lärm beteiligen. Bis zum 9. August sammelt Umweltsenatorin Manja Schreiner, CDU, Hinweise aus der ganzen Stadt. Im zweiten Halbjahr sollen Fachdialoge folgen, nächstes Jahr wird der „Lärmaktionsplan 2024 bis 2029“ öffentlich ausgelegt. Der Straßenverkehr ist mit Abstand das größte Problem, zeigt eine erste berlinweite Auswertung im Tagesspiegel. Mehr als 500.000 Leute sind stadtweit betroffen.

Auch auf Spandaus Ordnungsstadträtin Tanja Franzke und Umweltstadtrat Thorsten Schatz, beide CDU, kommt gut was zu, wie viele Beschwerden von Nachbarn zeigen. Das zeigt eine Auswertung des aktuellen Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel.

Mehr als 50 Klagen aus Spandau sind auf der Berlin-Karte eingetragen, die krachintensive Orte zeigt. Es werden „Autorennen am Brunsbütteler Damm“ am Schwimmbad in West-Staaken gemeldet. Es gibt Ärger wegen der „aufheulenden Motoren“ im langen Tunnel am Bahnhof Spandau. Unmut wird geäußert über lautstarke Motorräder auf der Daumstraße. Und Krach wird beklagt am Kladower Damm („die neue Autobahn nach Kladow!“).

Hinzu kommt weiterer Ärger, den Sie aus dem Spandau-Newsletter bestens kennen: Lärm und Raserei auf der Havel. Von einer „Amüsiermeile für Raser zwischen Stössensee und Wannsee“ ist die Rede, von „gefährdeten Schwimmern“, von Jetski-Krach, Partyflößen und Rasern. Kritisiert werden auch Ausflugsprofis: Auch die berühmte „Havelqueen“ schippere mit zu lauter Musik und Livebands durch Hakenfelde, klagen Anwohner am Havelstrand. Wer Orte in Spandau melden will: mein.berlin.de.

