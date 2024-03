Er hatte keinen Fahrschein Mann beißt Kontrolleurin in Berlin-Gesundbrunnen in den Arm

Am Berliner U-Bahnhof Gesundbrunnen ist am Montag eine Fahrscheinkontrolle eskaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bat eine 43-jährige Kontrolleurin einen Fahrgast gegen 14:30 Uhr in der U8 Richtung Wittenau, sein Ticket vorzuzeigen. Ein solches konnte der 26-Jährige allerdings nicht vorweisen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Daraufhin stieg die Kontrolleurin mit zwei Kollegen sowie dem Fahrgast am U-Bahnhof Gesundbrunnen aus. Dort soll der 26-Jährige der Frau plötzlich ins Gesicht geschlagen haben. Ihr gelang es gemeinsam mit ihren beiden Kollegen, den Angreifer zu Boden zu bringen. Von dort aus soll der Mann der Kontrolleurin in den Arm gebissen haben.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Mann wurde anschließend den alarmierten Polizeikräften übergeben, die 43-Jährige musste nicht ärztlich versorgt werden. Der Tatverdächtige wurde später entlassen, der Fall wird vom zuständigen Polizeirevier weiter bearbeitet.