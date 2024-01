Er raste auf Polizisten zu und rammte ihren Wagen Mutmaßlicher Drogendealer nach Flucht in Berlin festgenommen

Nachdem er vor Einsatzkräften geflüchtet ist und dabei erhebliche Schäden angerichtet hat, wurde ein mutmaßlicher Drogendealer in Berlin festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte in Zivil in der Nacht zu Mittwoch in Niederschöneweide unterwegs, als sie einen geparkten Wagen mit laufendem Motor bemerkten.

Zwei Beamte sollen sich daraufhin zu Fuß zum Fahrzeug begeben haben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, während der dritte sich langsam im Einsatzwagen näherte. Nach Angaben der Polizei fuhr der 20-jährige Fahrer, der in Begleitung zweier Frauen war, daraufhin rückwärts davon, um der Kontrolle zu entkommen.

Er soll dabei mit einem hinter ihm stehenden Anhänger kollidiert sein, der durch die Wucht des Aufpralls ein Einfahrtstor rammte. Als er weiter rückwärts fuhr, soll er einen weiteren Anhänger gerammt haben, der zwei dahinter parkende Fahrzeuge beschädigte.

Der 20-Jährige legte daraufhin den Vorwärtsgang ein und fuhr auf die beiden vor ihm stehenden Beamten zu, die sich laut Polizei mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit brachten. Daraufhin fuhr er halb über den rechten Gehweg und rammte das Polizeiauto, das der dritte Beamte abgestellt hatte, um den Weg zu versperren.

Wenig später fanden die Beamten den Wagen, mit dem der 20-Jährige geflüchtet war, an der Kreuzung Köllnische Straße Ecke Britzer Straße, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der Schlüssel noch gesteckt haben.

Auch die beiden Frauen, die mit im Auto saßen, sollen die Beamten in der Nähe angetroffen haben. Sie gaben laut Polizei an, dass der Tatverdächtige sie nach Hause fahren sollte. Als der 20-Jährige wenig später auftauchte, nahmen die Beamten ihn fest und legten ihm Handschellen an. In unmittelbarer Nähe sollen zwei Umhängetaschen gefunden worden sein, die vermutlich Rauschgift enthielten. Der 20-Jährige kam ins Polizeigewahrsam und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.