Er warf eine gefüllte Socke aus dem Auto Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Berliner Polizei bis nach Potsdam

In Wannsee ist am Montag ein 27-Jähriger nach einer Verfolgungsjagd festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach soll Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Westend gegen 10.40 Uhr das Auto des Mannes auf der Heerstraße aufgefallen sein. Als sie den 27-Jährigen zum Halten aufforderten, beschleunigte dieser und floh über die Havelchaussee, den Kronprinzessinnenweg, die Königstraße und die Glienicker Brücke nach Potsdam. Dort soll ein Augenzeuge beobachtet haben, wie der Fahrer „eine gefüllte Socke aus dem Wagen“ warf.

Bei seiner Flucht missachtete der Mann eine rote Ampel, fuhr zweimal über Bürgersteige sowie in den Gegenverkehr. Anschließend fuhr er zurück nach Berlin, wo er auf der Königstraße mit einem Funkwagen zusammenstieß. Polizisten nahmen den Mann fest, wobei er zwei Beamte verletzte – sie erlitten „Hautabschürfungen“.

Der 27-Jährige trug einen dreistelligen Bargeld-Betrag bei sich. In der weggeworfenen Socke indes stellten Brandenburger Polizisten acht Behälter mit Drogen fest.

Eine Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen verlief erfolglos, im Fluchtauto aber wurden ein großes Küchenmesser sowie ein Teleskopschlagstock gefunden. Die Ermittlungen laufen.