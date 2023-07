Erneuter Todesfall in Berliner Gewässer Mann in Schäfersee in Reinickendorf ertrunken

Am Dienstagvormittag ist ein Mann im Schäfersee in Reinickendorf ertrunken. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde sie um kurz nach 10 Uhr von einem Passanten alarmiert, weil der Mann regungslos im Wasser trieb. Eine Tasche, die mutmaßlich zu ihm gehörte, soll sich zudem noch am Ufer befunden habe.

Wie eine Sprecherin mitteilte, befanden sich Einsatzkräfte der Polizei in unmittelbarer Nähe und halfen sofort, den Mann aus dem Wasser zu bergen. Sie sollen nach der Rettung aus dem Wasser die Reanimation des leblosen Mannes begonnen haben. Diese wurde nach Angaben der Feuerwehr von herbeigeeilten Rettungskräften fortgeführt, musste dann jedoch erfolglos abgebrochen werden.

Während des Einsatzes kamen weitere Polizeibeamte hinzu, um Schaulustige vom Unfallort abzuhalten. Das Opfer soll nach Angaben der Berliner Feuerwehr etwa 50 Jahre alt sein. Am Schäfersee ist das Schwimmen wie in vielen Berliner Seen untersagt.