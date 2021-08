Montagabends nimmt das Berliner Partyleben in pandemiefreien Zeiten eine kleine Verschnaufpause. In der Coronakrise ist bekanntlich alles anders. Es ist also Montag und der Bass wummert trotzdem. Und: Statt im Club vibrieren bei der ersten „Langen Nacht des Impfens” im Impfzentrum in der Treptower Arena die provisorisch hochgezogenen Wände.

Der Bass soll der Berliner Impfkampagne neuen Aufschwung geben. Geimpft wird in der Arena schon seit Ende Dezember, sie war das erste und ist gleichzeitig größte der Berliner Impfzentren. Auch hier aber stagniert die Zahl der Impfwilligen seit Wochen. Bei voller Auslastung könnten hier täglich 5000 Menschen geimpft werden, nicht einmal ansatzweise so viele kamen zuletzt.

Dabei ist eine Spritze in den Berliner Impfzentren seit knapp zwei Wochen auch ohne Termin möglich, jeden Tag von elf bis 17 Uhr. Fünf Ampeln zeigen an, ob die Impfdosen für den jeweiligen Tag und das jeweilige Impfzentrum bereits zur Neige gehen. Meistens sind alle fünf Ampeln grün.

Zusätzlich zum Impfen ohne Termin gibt es deswegen nun die Impfung mit Beat. „Inzwischen sind wir in der Impfkampagne soweit, dass wir gezielte Angebote brauchen, um junge Menschen zum Impfen zu motivieren”, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montagabend vor dem Impfzentrum. Die Aktion treffe den Puls der Stadt.

Drei „Lange Nächte des Impfens” hat die Stadt organisiert, gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Berliner Clubcommission. Am Montag, Mittwoch und Freitag wird jeweils zwischen 20 Uhr und Mitternacht geimpft, am Freitag sogar bis ein Uhr nachts. Dazu: Live-Sets von Berliner DJs. Markus Nisch, der Leiter des Impfzentrums in der Arena, ist mit dem Erfolg der ersten Nacht zufrieden.

In den ersten beiden Stunden holten sich nach Angaben des Roten Kreuzes etwa 350 Menschen ihre Spritzen. Insgesamt 1500 Dosen Biontech standen für die Impfnacht am Montag zur Verfügung, genauso viele sind es für die beiden kommenden Impfnächte. „Wir rechnen damit, dass der Andrang zum Wochenende noch einmal größer wird”, sagt Arena-Leiter Nisch.

Insgesamt 20 DJs hat Nisch für die Impfnächte organisiert, der normalerweise eine Bookingagentur statt eines Impfzentrums leitet. Alle hätten sofort zugesagt, einigen habe Nisch sogar absagen müssen, weil Impfnächte erst einmal auf vier Stunden beschränkt seien.

Willi Schumacher aka Midas 104 wird auflegen, Tama Sumo, Resident-DJane im Berghain, die Dragqueen Gloria Viagra oder Sebastian Schwarz vom DJ-Duo Tiefschwarz. Sie alle entstammen der Berliner Partyszene, die meisten haben in den Impfzentren eine vorübergehende Heimat gefunden, während Clubs und Nachtleben in der Corona-Pause steckten.

Sebastian Schwarz zum Beispiel arbeitete von Anfang an im Impfzentrum in der Arena. Am Montagabend machte er als einer von sieben DJs den Auftakt. „Es ist überwältigend, mit welcher Empathie und Nettigkeit die Menschen hier zusammenarbeiten”, sagt Schwarz. Er freut sich über den Andrang der ersten Nacht. Ich bin total begeistert, wie die Leute hier mit Schirm im Berliner Regen stehen und hier einfach rein wollen”, sagt Schwarz. „Das ist wie bei einem Festival.”



Niemand muss einen Ausweis vorzeigen

Die „Langen Nächte des Impfens” sollen die Menschen an die Spritze bringen, die es bisher nicht ins Impfzentrum oder zum Hausarzt geschafft haben. Man brauche jetzt einen umfassenden Impfschutz der gesamten Bevölkerung, sagte Kalayci am Montag. Für Markus Nisch sind das vor allem auch nicht-deutsche Menschen, die sich von den bisherigen Impfkampagnen nicht abgeholt gefühlt hätten.

Das seien zum Beispiel Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die aber in der Clubszene verankert seien. Auch Menschen ohne Papiere wolle er eine Impfung ohne Angst ermöglichen, deswegen wird bei den Impfnächten in der Arena ohne Ausweiskontrolle geimpft.

Bislang hat etwas mehr als jede:r zweite Berliner:in einen vollständigen Impfschutz. Nur 10,8 Prozent der unter 18-Jährigen allerdings sind vollständig geimpft. Gerade sie, die Jüngeren, sollen Aktionen wie die Langen Nächte des Impfens erreichen, sagte Gesundheitssenatorin Kalayci.

Zu den Langen Nächten des Impfen können deshalb auch Jugendliche ab 16 Jahren kommen. Nur einen Einwilligungsbogen mit der Unterschrift ihrer Erziehungsberechtigten brauchen sie. Die bräuchten sich keine Sorgen machen. Es gibt zwar eine Bar mit kalten Getränken. Ausgeschenkt wird aber nur Wasser, Limonade und Schorle. Alkohol gibt es nicht und in die Spritze kommt auch nur der Stoff von Biontech.

Im Impfzentrum ist das Licht gedämmt und ein paar bunte Scheinwerfer wandern über den Beobachtungsbereich, wo die DJs auflegen. Die Arena, in der sonst Konzerte für bis zu 9000 Menschen stattfinden, nähert sich allmählich ihrer Funktion vor der Pandemie. Trotzdem ist die Stimmung verhalten. Die Feiergemeinde bleibt brav auf den zugewiesenen Plastikstühlen im Wartebereich sitzen, nur hie und da wippen ein paar Füße im Takt. Nach 15 Minuten ist die Party ohnehin vorbei, auch wem die Musik gefällt, muss dann Platz für die nächsten Impfgäste machen.