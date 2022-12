„Erst fragen, ob Hilfe nötig ist“ Der Kältebus der Berliner Stadtmission wird oft zu früh alarmiert

Um 23 Uhr beginnt die besonders kritische Zeit. Von 23 Uhr an ist es für den Fahrer des Kältebusses der Stadtmission sehr schwierig, noch freie Plätze in den Notunterkünften zu finden, zu groß ist der Andrang von Obdachlosen in den kalten Nächten.

Aber es kommt noch ein besonderes Problem dazu, und zwar nicht erst ab 23 Uhr. Ein Punkt, der auf den ersten Blick wie fürsorgliche Nächstenliebe klingt. Viele Menschen, die jetzt sehr aufmerksam ihre Umgebung beobachten, melden der Kältehilfe Obdachlose, die in der Kälte ausharren und vermeintlich Hilfe benötigen. Ob das wirklich so ist, haben sie den Betroffenen oder die Betroffene erst gar nicht gefragt.

Nicht alle wollen die Hilfe des Kältebusses

Die nett gemeinte Geste hat allerdings einen gravierenden Nachteil. Es gibt wohnungslose Menschen, die keine Hilfe wollen. Sie lehnen den Transport in eine warme Unterkunft ab, weil sie dort mit ihren Tieren nicht unterkommen und keinen Alkohol trinken können oder weil sie aufgrund eigener Erfahrungen Angst vor Diebstählen haben. Und so fährt der Kältebus Nacht für Nacht mehrmals zu Menschen, für die jemand angerufen hat, die aber selbst gar keine Hilfe wollen.

Mit dem weiteren Effekt, dass der Kältebus an Orten, an denen er dringend gebraucht würde, nicht oder nur sehr verspätet erscheinen kann. Deshalb bittet die Kältehilfe eindringlich, dass jeder, der eine vermeintlich hilflose Person sieht, erst den Betroffenen oder die Betroffene fragt, ob er oder sie tatsächlich Hilfe benötigt und in eine Notunterkunft gebracht werden möchte. Lehnt die jeweilige Person ab, dann muss auch der Kältebus nicht alarmiert werden.

Dessen Fahrer hat ab Mitternacht ohnehin alle Hände voll zu tun, damit er sein größtes Problem lösen kann. „Ab null Uhr“, sagt ein Fahrer, „geht fast nichts mehr.“ So gut wie keine freien Plätze mehr. Allerdings: Irgendeine Lösung findet sich dann doch immer. „Wir lassen niemanden zurück“, sagt Barbara Breuer, die Pressesprecherin der Stadtmission.

