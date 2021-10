Fast fünf Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz gibt es ein 13. Todesopfer. Darüber berichtete der rbb am Montagabend. Es handle sich um Sascha Hüsges, der als Ersthelfer im Einsatz war.

Er soll bereits am 5. Oktober im Alter von 49 Jahren an den Folgen der Verletzungen gestorben sein, die er am Abend des Attentats erlitt.

Nachdem der LKW zum Stillstand gekommen war, sei er Menschen zur Hilfe geeilt und dabei, so vermutet man, von einem Balken am Kopf getroffen worden. Laut rbb sei die Kopfverletzung so schwer gewesen, dass er fortan von seinem Ehemann und einem Pfleger betreut werden musste.

Die Gruppe der Hinterbliebenen und Opfer bittet die Berliner Senatskanzlei und den Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus nun in einem Brief, den Namen des Verstorbenen auf den Stufen der Gedenkstelle an der Gedächtniskirche aufzuführen - als Anerkennung und Respekt für seinen Einsatz.

Dem rbb zufolge wünschen sich die Hinterbliebenen, dass dies bis zum fünften Jahrestag des Anschlags am 19. Dezember umgesetzt wird. (Tsp)