Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen wird den hart umkämpften Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (Step Wohnen) nicht ändern: „Der Plan ist der Plan“, sagte Katrin Lompscher (Linke) am Montag dem Tagesspiegel. Die darin festgehaltenen Leitlinien für die weitere Entwicklung der Stadt seien „in ausführlichen Diskussionen“ mit allen Bezirken und ergänzenden Planwerken wie zur Wirtschaftsentwicklung in Berlin abgestimmt. Lompscher relativierte aber ihre Abfuhr an den Regierenden Bürgermeister, der eine Überarbeitung gefordert hatte: Es werde einen Anhang zum Step Wohnen geben.

Dennoch wollte am Montag niemand Wetten darauf abschließen, dass dieser Kompromiss im Ringen um den Stadtentwicklungsplan Wohnen an diesem Dienstag im Senat verabschiedet wird, auch nicht Lompscher. Aber die Zeichen stehen auf jeden Fall besser als Ende Juli, dass Rot-Rot-Grün ein Gesamtpaket verabschiedet – so, wie es auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) gefordert hatte.

Der Step Wohnen, der den rechtlichen Rahmen für die weitere bauliche Entwicklung der Stadt bildet, soll mit einer von Lompscher überarbeiteten Vorlage beschlossen werden. In der Vorlage „Maßnahmen und Beschleunigungseffekte für den Wohnungsbau und Ausweisung zusätzlicher Gebiete“ sind nach Tagesspiegel-Informationen Neubaugebiete enthalten wie das Projekt Siemensstadt, wo im nächsten Jahrzehnt 3000 Wohnungen entstehen sollen. Auch das Gut Hellersdorf ist in der Vorlage aufgenommen. Auf dem Gelände des alten Stadtgutes sollen 1250 Wohnungen entstehen.

Ende Juli hatte Müller den Step Wohnen zum wiederholten Male gestoppt. Müller ärgerte sich über die Vorlage zu den beschleunigenden Maßnahmen, weil diese keine Neubaupotenziale enthielt und keine Ideen, wie in Berlin schneller gebaut werden kann. Diese Maßnahmen sollen auch die Rechtssicherheit des geplanten Mietendeckel-Gesetzes erhöhen.

Die alte Vorlage war retrospektiv ausgerichtet und enthielt allgemein gehaltene Maßnahmen, etwa Blockaden in B-Planverfahren aufzulösen, Bürokratieabbau, Flächenbereitstellung für gemeinwohlorientierte Partner, Personalgewinnung und aktive Liegenschaftspolitik. Dem Vernehmen nach sind zu diesen Punkten noch Maßnahmen wie das Aufstocken von Gebäuden hinzugekommen.

Im Senat soll auch über ein Monitoring der Neubauprojekte und die Clearingstelle gesprochen werden. Die Wohnungsbauleitstelle in der Senatsverwaltung soll bei Zielkonflikten und Hemmnissen für Wohnungsneubau-Vorhaben eingreifen. Sie soll schlagkräftiger werden. Und die Fachverwaltungen sollen bei den verantwortlichen Stellen darauf dringen, dass Neubauten auch schnell planerisch ermöglicht werden.

Der Step Wohnen ist die rechtliche Grundlage für alle weiteren Planungen. Er ist nicht geändert worden. Die Vorlage, die verabschiedet werden soll, ist als politisches Bekenntnis zu verstehen. Sie soll als verbindliche Arbeitsgrundlage für die Verwaltung gelten.

Und das will die SPD von der Linken am Dienstag auch deutlich hören.

Die Sozialdemokraten sind verärgert über die Aussage von Parteichefin Katina Schubert, wonach es keinen Sinn ergebe, „ein paar weitere Entwicklungsgebiete auszuweisen. Denn dadurch bekommen wir noch lange nicht mehr Planer, Ingenieure oder Baufirmen“. Damit hat sie Müllers Drängen auf schnelleren Neubau als sinnlos dargestellt.

Müller fordert Beschleunigung des Wohnungsbaus

Der Regierende Bürgermeister erwartet vom Koalitionspartner, dass er sich zur Beschleunigung des Wohnungsbaus bekennt. „Die Linke muss den Step Wohnen und die Vorlage für beschleunigte Maßnahmen ernst nehmen. Sie ist für alle verbindlich“, sagte ein SPD-Spitzenmann.

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher wies die Kritik zurück mit einem Seitenhieb auf die Vorlage ihrer Amtsvorgänger Michael Müller und Andreas Geisel (beide SPD): „Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025, der im Jahr 2015 beschlossen wurde, weist weniger Potentiale aus“. Unter ihrer Ägide sei der Step Wohnen „wegen des gewachsenen Bedarfs aktualisiert“ worden.

Dass der Bau neuer Wohnungen nicht annähernd mit dem Bedarf schritt hält und die selbst gesteckten Ziele der Koalition nicht erreicht werden, erklärt Lompscher mit den „ehrgeizigen Zeitplänen und ehrgeizigen Zielzahlen“. Sie habe feststellen müssen, „dass die Voraussetzungen dafür nicht an allen Standorten gegeben waren.“ Verkehrswege fehlten und „Infrastruktur“.

Sie arbeite weiter daran, die Ziele zu erreichen, aber selbst wenn am Ende der Legislaturperiode weniger Wohnungen als versprochen entstehen, „weil es ein sehr ambitioniertes Programm war, ist das Wichtigste, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Was wir als Rot-Rot-Grün auf den Weg bringen, wird weit über 2021 hinauswirken.“