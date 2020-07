„Erzähl mal weiter“ – gemeinsam mit Berliner AutorInnen und Ihnen wollen wir während der Sommerferien Fortsetzungsgeschichten verfassen. Den Auftakt dieser Woche macht das Team Checkpoint.

Breaking News

von Team Checkpoint

Intro (Team Checkpoint): Er hatte genug von dieser Stadt. Irgendwann reichte es, ein Mensch kann nicht alles ertragen. Dass Marie ihn aus SEINER Wohnung geworfen und er seit fünf Monaten nur Zwischenmieten bei mitunter sehr merkwürdigen Menschen (da wären etwa Eichhörnchen-Olli, Party-Petra und Ordnungsamt-Bert!) gefunden hatte: geschenkt. Dass er heute morgen auf dem Weg zur Arbeit zweimal von hupenden Autos fast überfahren worden war, von Fußgängern angebrüllt und selbst nur schreiend durch den verdammten Stoßzeitstau auf der verdammten Sonnenallee gekommen war: Standard. Aber dass er in seinem Büro – vielleicht muss man an dieser Stelle erwähnen, dass er die Poststelle des Regierenden leitete – einen solchen Brief erhalten und lesen musste, war an Berlin-Dreistigkeit kaum noch zu überbieten...

Wieder mal viel Verkehr in Neukölln. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Und jetzt sind Sie gefragt – Wie soll es weitergehen? Schicken Sie uns Ihre Fortsetzung (maximal 600 Zeichen) bis spätestens heute um 16 Uhr an checkpoint@tagesspiegel.de. Die beste Idee veröffentlichen wir morgen im Newsletter. Und die gesamte Geschichte (deren Ende wiederum wir am Freitag schreiben) lesen Sie am Wochenende im Tagesspiegel und auf Tagesspiegel.de.