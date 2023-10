„Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto“ Aktivisten lassen erneut Luft aus zahlreichen SUV-Reifen in Berlin-Zehlendorf

In Berlin-Zehlendorf ist in der Nacht erneut Luft aus den Reifen zahlreicher SUV gelassen worden. Anwohner entdeckten am Dienstagmorgen ihre kaputten Autos sowie daran befestigte Zettel der Tyre Extinguishers, einer internationalen Aktivistengruppe.

Wie bei vorangegangenen Aktionen richteten sich diese an die Autobesitzer. „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“, war auf den an den Fahrzeugen befestigten Zetteln zu lesen. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Man habe das getan, weil das „Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug“ enorme Folgen für andere habe.

Diesen Zettel fanden Anwohner am Morgen an ihren Autos. © Leserfoto

Die Polizei bestätigte die demolierten Reifen am Dienstag auf Nachfrage des Tagesspiegels. Konkret habe man Kenntnis von Fällen im Bereich Seehofstraße, Jänickestraße, Hammerstraße und Stubenrauchstraße. 30 Strafanzeigen seien bis zum frühen Nachmittag bereits gestellt worden.

Dazu könnten durchaus noch einige mehr kommen: Die Gruppe „Tyre Extinguishers“ (zu Deutsch etwa „Reifenzerstörer“) bekannte sich auf der Plattform X, ehemals Twitter, zu den Vorfällen. 120 SUVs will die Gruppe in der Nacht in Zehlendorf beschädigt haben. Zeitgleich gab es Aktionen in Karlsruhe, Belgien, Tschechien und Lettland.

Immer wieder werden Reifen von SUVs plattgemacht. Erst im September hatte sich die Gruppe zu einer ähnlichen Aktion in Pankow und Reinickendorf bekannt.