Tagesspiegel Plus „Es mangelt an Qualität und Qualifikation“ : Nachlässige Kontrollen an den Berliner Fanzonen und im Olympiastadion

Flüchtige Blicke in Taschen, ungenügendes Abtasten: Besucher der Fanzonen und des Olympiastadions berichten von laxen Sicherheitskontrollen. Liegt es an der mangelhaften Ausbildung des Personals?