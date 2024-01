Essen bei „Burgermeister“ geklaut Berliner Polizei sucht mutmaßlichen Dieb – Komplize identifiziert

Die Berliner Polizei hat mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera einen mutmaßlichen Dieb identifizieren können. Nach seinem Komplizen wird weiterhin gefahndet.

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sollen die beiden am 13. September 2023 gegen 23.45 Uhr das Schnellrestaurant „Burgermeister" in der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg erst ausgespäht und dann eine Tüte mit Essen ohne vorherige Bestellung und Bezahlung weggenommen haben.

Ein Tatverdächtiger übergab die Tüte dann einem vor dem Schnellrestaurant wartenden Komplizen mit E-Roller, der sofort mit der Ware losfuhr, so die Polizei. Bevor Kunden und Personal des Restaurants den Komplizen aufhalten konnten, stieß der erste Tatverdächtige einen der Verfolger derart massiv mit beiden Händen gegen den Oberkörper, dass dieser zu Boden fiel und sich an Ellbogen und Knie verletzte.

Die Polizei will nun wissen, wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person oder ihrem Aufenthaltsort machen kann – und wer die beiden zum Tatzeitpunkt im Bereich des Burgerrestaurants gesehen hat und Angaben zur Tat machen kann. Bilder des Gesuchten hier.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100 sowie per E-Mail an Dir2k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache können Hinweise gegeben werden. (Tsp)