Fahrer musste plötzlich abbremsen Schwangere stürzt in Bus in Spandau und kommt in Klinik

Mehrere Fahrgäste eines Linienbusses der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind am Dienstagvormittag während der Fahrt gestürzt. Darunter war auch eine 32-jährige, schwangere Frau. Sie kam in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach sei der BVG-Bus im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt unterwegs gewesen, als der Fahrer plötzlich abbremsen musste. In der Folge stürzten drei Personen – darunter die schwangere Frau, ein 91-jähriger Mann sowie eine weitere Person. Der Rentner wurde vor Ort ambulant behandelt. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 11.20 Uhr ein Auto die Busspur in der Klosterstraße in Richtung Wilhelmstraße vor dem Bus der Linie M36 befahren haben. Auf Höhe der Seeburger Straße wollte der Autofahrer rechts abbiegen und hielt dafür verkehrsbedingt an. Der 44-jährige Busfahrer habe daraufhin stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Tsp)